Две мировые войны и одна пандемия. Когда и почему отменяли Олимпийские игры

2 мая исполняется 80 лет с отмены летней Олимпиады в Токио. По этому случаю спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов вспоминает, как часто и по какой причине приходилось отказываться от проведения Олимпийских игр.



Олимпиада в Токио этого года в некотором смысле стала прецедентом. Игры впервые решили не проводить из-за пандемии, тогда как все предыдущие отмены были связаны с мировыми войнами. Причем первый такой случай произошел аккурат спустя 20 лет после возрождения Олимпиады французским аристократом Пьером де Кубертеном. В 1916 году VI летние Игры должен был принять Берлин. Однако Германская империя предпочла спортивное состязание военному. В 1914 году она решила устроить молниеносную победу над Францией. Блицкриг не удался, а противостояние с французами переросло в затяжную Первую мировую войну.



Что интересно, всего за месяц до ее начала, в июне 1914 года, на очередной сессии в Париже Международный олимпийский комитет принял важнейшие для всего олимпийского движения атрибуты. Так, именно там Пьер де Кубертен представил флаг и эмблему Игр, состоящую из пяти колец. На той же сессии были утверждены официальные языки МОК: французский, английский и немецкий. Что касается Игр-1916, то, конечно же, их пришлось отменить, а следующая Олимпиада прошла без участия Германии и ее союзников. Игры в Берлине спустя два десятилетия все-таки состоялись – по иронии судьбы, уже в гитлеровской Германии, незадолго до Второй мировой.



За шесть лет самой кровопролитной войны в истории были отменены целых четыре Олимпиады: летние и зимние Игры 1940 года в Японии, а также летнее первенство в Великобритании и зимнее – в Италии. В первом случае проблемы начались задолго до Второй мировой. В 1937-м началась полномасштабная война между Японией и Китаем и японские власти отказались от проведения обеих Олимпиад: летней в Токио и зимней – в Саппоро. Тогда первые Игры перенесли в Хельсинки, а вторые – сначала в швейцарский Санкт-Мориц, а затем на немецкий курорт Гармиш-Партенкирхен. Но в 1939 году началась Вторая мировая, и стало понятно, что обе Олимпиады вряд ли пройдут где бы то ни было. Правда, официально МОК сообщил об отмене предстоящих соревнований лишь 2 мая 1940-го.



Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Четыре года спустя по понятным причинам не состоялись летняя и зимняя Олимпиада-1944. Еще до Второй мировой, в июне 1939 года, МОК выбрал в качестве места проведения Игр Лондон и итальянский курорт Кортина-д’Ампеццо. Но из-за глобальных военных действий от проведения Олимпиад пришлось отказаться. Несмотря на это, и в 1940-м, и в 1944-м проходили неофициальные Игры, в том числе и в нацистских лагерях. Широко известна история польского Вольденберга, где заключенные для проведения внутренней Олимпиады собственноручно соорудили олимпийский флаг. Первые же полноценные послевоенные летние Игры 1948 года все-таки прошли в Лондоне. Причем британская столица получила это право безальтернативно. А вот Кортина-д’Ампеццо приняла Олимпиаду лишь в 1956 году – зимние Игры-1948 было решено провести в Санкт-Морице.

Перенесенная на 2021-й год Олимпиада в Японии тоже может быть полностью отменена. В начале этой недели глава оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори заявил, что, если пандемию коронавируса не удастся победить к лету следующего года, то о проведении Олимпиады не может быть и речи. По его словам, раньше Олимпиаду отменяли только из-за войны, но "на этот раз мы сражаемся с невидимым врагом". Такого же мнения придерживается и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Да, по некоторым оценкам, даже с учетом переноса страна не досчитается около шести миллиардов долларов. А при полной отмене Япония и вовсе потеряет в 12 раз больше. Но если выбирать из двух зол меньшее, то человеческие жизни в конечном счете важнее экономических потерь. Олимпиады подождут.