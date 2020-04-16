Чемпионат мира по фигурному катанию отменяют из-за COVID-19

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Международный союз конькобежцев (ISU) заявил об окончательном решении, связанном с отменой чемпионата мира по фигурному катанию. Он должен был состояться в 2020 году в Монреале, передает ТАСС.
В начале марта правительство Канады уже сообщало об отмене проведения мирового первенства, однако позднее ISU допустил возможность переноса соревнований с марта на октябрь текущего года.
Сообщается, что также были отменены первенство мира по шорт-треку в Сеуле и чемпионат мира по синхронному катанию в Лейк-Плэсиде. Все изменения связаны с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Пандемия коронавируса нанесла немалый ущерб всей спортивной индустрии. Ранее из-за этого было отменено проведение турнира серии Большого шлема Уимблдон. Соревнования должны были пройти в Великобритании с 29 июня по 12 июля.
Также сообщалось о переносе Олимпийских игр. Из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации открытие Олимпиады запланировали на 23 июля следующего года.
Кроме того, громкими событиями стали перенос чемпионата Европы по футболу и отмена чемпионата мира по хоккею.
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