ОКР выделит 267 млн рублей на подготовку спортсменов к Олимпиаде в Токио

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Олимпийский комитет России (ОКР) выделит дополнительно 267 миллионов рублей по программе содействия подготовке отечественных спортсменов к Олимпийским играм в Токио, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента ОКР Станислава Позднякова.

По его словам, комитет очень внимательно подошел к переносу Олимпиады и сумел за короткое время перегруппировать финансовые ресурсы, чтобы создать максимально комфортные условия для спортивных федераций.

Поздняков отметил, что решение о переносе Олимпийских игр на год было логичным и оно обусловлено заботой о здоровье спортсменов.

Ранее сообщалось, что квалификационные турниры по спортивной борьбе за право участвовать в Олимпийских играх проведут в 2021 году. Ранее они были отложены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что европейский отборочный турнир должен был состояться в Будапеште 19–22 марта, мировое квалификационное соревнование – в Софии с 30 апреля по 3 мая. Отборочные встречи состоятся в тех же странах, где и было запланировано.

Олимпийские игры летом 2020 года проведены не будут. Олимпийский огонь оставили в Токио.

Открытие Олимпиады в столице Японии было перенесено на 23 июля 2021 года.