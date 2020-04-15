ОКР выделит 267 млн рублей на подготовку спортсменов к Олимпиаде в Токио

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Олимпийский комитет России (ОКР) выделит дополнительно 267 миллионов рублей по программе содействия подготовке отечественных спортсменов к Олимпийским играм в Токио, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента ОКР Станислава Позднякова.
По его словам, комитет очень внимательно подошел к переносу Олимпиады и сумел за короткое время перегруппировать финансовые ресурсы, чтобы создать максимально комфортные условия для спортивных федераций.
Поздняков отметил, что решение о переносе Олимпийских игр на год было логичным и оно обусловлено заботой о здоровье спортсменов.
Ранее сообщалось, что квалификационные турниры по спортивной борьбе за право участвовать в Олимпийских играх проведут в 2021 году. Ранее они были отложены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Отмечается, что европейский отборочный турнир должен был состояться в Будапеште 19–22 марта, мировое квалификационное соревнование – в Софии с 30 апреля по 3 мая. Отборочные встречи состоятся в тех же странах, где и было запланировано.
Олимпийские игры летом 2020 года проведены не будут. Олимпийский огонь оставили в Токио.
Открытие Олимпиады в столице Японии было перенесено на 23 июля 2021 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: