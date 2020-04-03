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Спорт

18:42

Лицензионные турниры Олимпийских игр по борьбе проведут в 2021 году

спорт

Фото: ТАСС/Marcio Jose Sanchez/AP

Квалификационные турниры по спортивной борьбе за право участвовать в Олимпийских играх проведут в 2021 году. Ранее они были отложены из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена бюро, председателя технического комитета UWW, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили.

Отмечается, что европейский отборочный турнир должен был состояться в Будапеште 19–22 марта, мировое квалификационное соревнование – в Софии с 30 апреля по 3 мая.

"Континентальные соревнования по всем возрастам будут зеркально перенесены с нынешнего года на следующий", – сообщил Мамиашвили.

Он добавил, что отборочные встречи состоятся в тех же странах, где и было запланировано.

Ранее стало известно, что Олимпийские игры летом 2020 года проведены не будут. Олимпийский огонь оставили в Токио.

Открытие Олимпиады в столице Японии было перенесено на 23 июля 2021 года.

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