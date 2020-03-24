Цена вопроса: во что обойдется миру спорта перенос Олимпиады

24 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились о переносе Игр-2020 в Токио на следующий год из-за пандемии коронавируса. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, почему подобное решение было неизбежно и какие оно будет иметь последствия.

Фото: ТАСС/Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Весь мировой спорт оказался парализован. Чемпионат Европы по футболу и Лигу чемпионов перенесли, ЧМ по хоккею и фигурному катанию вовсе отменили. И это не говоря про НХЛ, НБА и все остальные популярные лиги. Сейчас можно по пальцам пересчитать национальные и международные турниры, не пострадавшие из-за COVID-19. На ум приходит разве что чемпионат Белоруссии по футболу, который только-только стартовал на прошлой неделе. И пусть пока местная федерация футбола останавливать соревнования не намерена, это тоже лишь вопрос времени.

Последним крупным спортивным событием этого года, которое не отменили или не перенесли, оставалась Олимпиада в Токио. Многие федерации и национальные олимпийские комитеты просили и даже требовали отказаться от проведения Игр в 2020-м. Более того, Австралия, Канада и Норвегия заявили, что не примут участие в Олимпиаде, если она все-таки пройдет в этом году. Но все было не так просто.

Первое. Игры планировали провести с конца июля по начало августа. Япония в сравнении с другими странами не так сильно пострадала от коронавируса: за три месяца чуть больше тысячи зараженных внутри страны и еще порядка 700 человек с круизного судна Diamond Princess, полсотни умерших и почти 800 выздоровевших. Вполне вероятно, что к концу июля прошел бы пик заболеваемости как в Японии, так и в других странах.

Второе. Международному олимпийскому комитету и японским властям нелегко далось решение о переносе. Все же с 1896 года от проведения Летних игр МОК отказывался лишь трижды – в 1916 году из-за Первой мировой войны, а также в 1940-м и 1944-м – как нетрудно догадаться, из-за Второй мировой. Конечно, в нынешней ситуации большинству людей уже не до спорта, и здоровье важнее любых турниров. Но вряд ли кто-то хотел в такой спешке переписывать историю.

Третье. Японию ждет большой экономический ущерб. Игры-2020 и так вышли накладными – первоначальная смета в семь миллиардов долларов на строительство олимпийских объектов выросла вдвое. Японские власти намеревались отбить эти деньги за счет приезда туристов, но теперь стадионы будут вынуждены простаивать, тем самым съедая еще больше бюджетных денег. По подсчетам финансовой компании SMBC Nikko Securities, из-за отмены Олимпийских игр в 2020 году Япония не досчитается свыше 74 миллиардов долларов. Даже с учетом переноса страна потеряет около шести миллиардов долларов.

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Четвертое. Для спортсменов перенос Олимпиады означает, что им придется экстренно перестраиваться для подготовки к следующему году. И это большая проблема. В современных реалиях, когда судьбу медалей иногда решают миллисекунды и миллиметры, спортсменам важно выйти на пик формы в определенный момент. Для некоторых это чемпионат мира или Европы, но для большинства – Олимпиада. Подобная подготовка – трудоемкий процесс, который в зависимости от вида спорта может занимать от нескольких месяцев до нескольких лет. И перестроение тренировочного плана сильно скажется на результатах. Тем паче у возрастных спортсменов, часть которых, вероятно, хотела завершить карьеру выступлением на Играх в Токио.

Пятое. На какой срок теперь запланирована Олимпиада, пока неясно. Известно только, что она пройдет не позднее лета 2021-го. Новые даты должен утвердить исполком МОК. Но уже сейчас понятно, что придется постараться, чтобы разумно распределить все крупные первенства, и так перенесенные на 2021 год – от футбольного чемпионата Европы до ЧМ по легкой атлетике и водным видам спорта. Возможно, часть турниров придется двигать еще на год. Куда более сложной ситуация выглядит, если учитывать национальные соревнования. Скорее всего, почти в каждом виде спорта будет тот же сценарий, что и в футболе. Перенос Олимпиады внесет во все спортивные календари сумбур, который придется расхлебывать годами. Но это, к сожалению, было неизбежно.