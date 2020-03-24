В Госдуме прокомментировали перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Артур Таймазов отметил правильность решения о переносе Олимпийских игр в Токио, сообщает RT.
Также он выразил надежду, что в будущем не будет подобных проблем и пандемия в скором времени пойдет на спад.
"Решение о переносе Олимпиады на один год абсолютно правильное. Мы понимаем, что спортсмены находились в неопределенности. У всех профессионалов, которые морально уже готовы были выступать и завоевывать золотые медали, начались сбои в подготовке. Правильно, что решили перенести. Надеюсь, что такой проблемы больше не будет и нам удастся побороть этот вирус", – поделился Таймазов.
Ранее в Международном олимпийском комитете официально объявили о переносе ОИ-2020 на 2021 год. Об этом договорились президент организации Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Ранее он рассказал, что Бах полностью поддерживает инициативу о переносе.
Положение с Олимпиадой стало очередным в списке отмен или смещений спортивных мероприятий. Ранее стало известно, что чемпионат мира по хоккею не будут проводить. Приостановили все спортивные соревнования в России в соответствии с положением Минспорта. Кроме того, в связи с пандемией перенесли на более поздние сроки теннисный турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" и этапы Формулы 1.
Согласно последним данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано более 330 тысяч человек. 14,5 тысячи человек стали жертвами заболевания, вызванного COVID-19. В России численность случаев заражения коронавирусом достигла отметки 495 человек.
Олимпийские игры в Токио перенесут из-за коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: