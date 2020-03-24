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Спорт

17:43

В Госдуме прокомментировали перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год

спорт

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Артур Таймазов отметил правильность решения о переносе Олимпийских игр в Токио, сообщает RT.

Также он выразил надежду, что в будущем не будет подобных проблем и пандемия в скором времени пойдет на спад.

"Решение о переносе Олимпиады на один год абсолютно правильное. Мы понимаем, что спортсмены находились в неопределенности. У всех профессионалов, которые морально уже готовы были выступать и завоевывать золотые медали, начались сбои в подготовке. Правильно, что решили перенести. Надеюсь, что такой проблемы больше не будет и нам удастся побороть этот вирус", – поделился Таймазов.

Ранее в Международном олимпийском комитете официально объявили о переносе ОИ-2020 на 2021 год. Об этом договорились президент организации Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Ранее он рассказал, что Бах полностью поддерживает инициативу о переносе.

Положение с Олимпиадой стало очередным в списке отмен или смещений спортивных мероприятий. Ранее стало известно, что чемпионат мира по хоккею не будут проводить. Приостановили все спортивные соревнования в России в соответствии с положением Минспорта. Кроме того, в связи с пандемией перенесли на более поздние сроки теннисный турнир Большого шлема "Ролан Гаррос" и этапы Формулы 1.

Согласно последним данным ВОЗ, всего в мире зафиксировано более 330 тысяч человек. 14,5 тысячи человек стали жертвами заболевания, вызванного COVID-19. В России численность случаев заражения коронавирусом достигла отметки 495 человек.

Олимпийские игры в Токио перенесут из-за коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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