"Формула-1" провела первый виртуальный Гран-при

400 тысяч человек посмотрели первый виртуальный Гран-при "Формулы-1". В кибергонке приняли участие настоящие гонщики и киберспортсмены. В том числе российский пилот "Формулы-2" Роберт Шварцман. Он – участник программы развития молодых пилотов Ferrari.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат, который должен был стартовать 15 марта, приостановлен. Из первых восьми этапов официально отменены гонки в Австралии и Монако, Гран-при Бахрейна, Китая, Вьетнама, Нидерландов, Испании и Азербайджана отложены на неопределенный срок. Вместо них и проводят серию кибергонок на платформе игры F1 2019. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.