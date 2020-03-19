Карполь рассказал, будут ли останавливать чемпионат России по волейболу

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Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), президент и главный тренер клуба "Уралочка-НТМК" (Екатеринбург) Николай Карполь рассказал, почему не был приостановлен чемпионат страны, несмотря на пандемию коронавируса.

"Останавливать плей-офф и переносить "Финал шести" должны решать вышестоящие органы. На данный момент есть рекомендации министерства спорта, которое позволяет переносить чемпионаты," – цитирует Карполя News.ru.

Он отметил, что пока что команды продолжают играть, но федерация будет "смотреть на то, какие будут приняты дальнейшие меры и решения".

Ранее сургутский волейбольный клуб "Газпром-Югра" отказался от участия в ответном матче квалификационного раунда плей-офф чемпионата России против московского "Динамо" из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Сергей Кирьяков заявил, что считает решение УЕФА о переносе чемпионата Европы преждевременным. По его мнению, поводом для подобного решения могли стать весомые аргументы, неизвестные широкой публике.

На данный момент соревнования останавливают по всему миру. В частности, прекращены матчи баскетбольной НБА, Английской Премьер-лиги по футболу, розыгрыши НХЛ и КХЛ.

По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи выздоровело. Общее число инфицированных во всем мире – более 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч. По данным на 18 марта, в России 147 пациентов с COVID-19.