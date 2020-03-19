КХЛ все еще хочет продолжить Кубок Гагарина: почему это фарс?

17 марта в России официально приостановили все спортивные мероприятия. Несмотря на это, Континентальная хоккейная лига продолжает бурлить – руководство турнира намерено возобновить Кубок Гагарина при первой же возможности. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему такое рвение КХЛ может выйти лиге только боком.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мировой спорт официально закрыт на карантин. И пока футболисты, хоккеисты, баскетболисты и другие спортсмены наслаждаются внеплановым отпуском, руководители различных турниров думают, что со сложившейся ситуацией делать. Тяжелее всего пришлось УЕФА: из-за переноса чемпионата Европы на 2021 год футбольный союз не досчитается в этом году выручки на два-три миллиарда евро. Впрочем, с точки зрения чистого дохода потери не такие колоссальные: в УЕФА оценили потенциальный ущерб примерно в 300 миллионов евро, которые придется заплатить европейским лигам и клубам.

Хотя так ли это важно в нынешнем положении? Из-за того, что перенесли Евро, никто не умер. Слава богу, ни в прямом, ни в фигуральном смысле. А национальные чемпионаты (в том числе НХЛ и НБА) большинство болельщиков уже наверняка заменили сериалами и другими вариантами досуга. Да, для некоторых спорт – это неотъемлемая часть жизни. Но здоровье людей важнее любых турниров и любых денег. Правда, почему-то в Континентальной хоккейной лиге так, видимо, не считают. Иначе сложно объяснить поведение функционеров КХЛ за последнюю неделю.

9 марта была остановлена итальянская Серия А. Всего спустя сутки мэрия Москвы запретила массовые мероприятия численностью пять тысяч человек. Уже тогда было понятно, что остановка РПЛ, КХЛ и Единой лиги ВТБ – дело нескольких дней, нужно сматывать удочки. В случае с футболом и баскетболом можно было бы позаимствовать идеи у других коллег по несчастью: доиграть сезон позже, признать чемпионов согласно текущей турнирной таблице, устроить плей-офф для тех, кто борется за чемпионство или выживание. Но в случае с КХЛ все было довольно просто – оставалось доиграть первый раунд и поставить турнир на паузу. А там смотреть по ситуации.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

Но лига избрала самый провальный путь: делать вид, что ничего не происходит и не поступать никак. В КХЛ ждали у моря погоды и надеялись, что как-нибудь пронесет. И, несмотря ни на что, не хотели останавливать Кубок Гагарина. Первыми не выдержали нервы у "Йокерита" – команда снялась 14 марта, за три дня до старта второго раунда. Спустя двое суток примеру финского клуба последовал казахстанский "Барыс". Через несколько часов был опубликован еще один указ московского мэра о запрете мероприятий с участием более 50 человек. И только после этого КХЛ выпустила релиз, в котором заявила, что приостанавливает Кубок Гагарина на неделю (!), чтобы организовать и согласовать с властями новый формат (!) второго раунда с участием шести российских клубов (!).

И вряд ли даже тот факт, что еще через день КХЛ (как и РПЛ с Единой лигой ВТБ) все-таки приостановила чемпионат до 10 апреля, смог вернуть в ситуацию здравый смысл. Потому что в среду интервью руководителя лиги Алексея Морозова пресс-службе КХЛ еще больше ударило по репутации турнира. Так, например, функционер заявил, что не считает отказ "Йокерита" и "Барыса" основанием для отмены турнира. "Игроки оставшихся шести команд провели все матчи "регулярки", прошли первый раунд плей-офф. Их вины в сложившейся ситуации точно нет. Почему мы должны лишать их возможности продолжить сражение за Кубок?" Потому что иначе это будет уже фарс, господин Морозов.

18 марта о готовности сняться с Кубка Гагарина заявил казанский "Ак Барс". Клуб из Татарстана направил в лигу официальное письмо, в котором призвал досрочно завершить сезон без определения победителя плей-офф. Как собирается поступить КХЛ в случае, если казанцы все-таки примут решение не продолжать выступление в Кубке Гагарина, пока неясно. Возможно, на этот случай у лиги тоже есть какой-то сценарий. "Финал пяти"? Тогда лучше бы, чтобы следующим отвалился кто-то из тройки "Динамо" – СКА – ЦСКА, и можно будет провести полноценный "Финал четырех". Почему бы и нет? И результаты, конечно же, будут легитимными, а как иначе.

Только как после этого поддерживать нормальные отношения с отказавшимися командами в следующем сезоне? Безусловно, можно все так же делать вид, что ничего не произошло. Либо закончить сотрудничество – будет неудивительно, если "Барыс" или "Йокерит" так и поступят. Имидж КХЛ оказался разрушен за неделю. И дело вовсе не в коронавирусе. Дело в элементарной адекватности. Потому что Кубок Гагарина – это важно. Но человечность важнее.