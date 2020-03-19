Три этапа "Формулы-1" перенесли из-за коронавируса

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Три этапа чемпионата "Формулы-1" – Гран-при Нидерландов, Гран-при Испании и Гран-при Монако – перенесут в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Такое решение принято после консультаций с "Формулой-1" и промоутерами соревнований.

Спортивные соревнования останавливают по всему миру. В частности, прекращены матчи баскетбольной НБА, Английской Премьер-лиги по футболу, розыгрыши НХЛ и КХЛ.

УЕФА перенес на год Евро-2020 и приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы. Открытый чемпионат Франции по теннису ("Ролан Гаррос") перенесен на осень 2020 года.

Общее число инфицированных коронавирусом во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло. В России заболели 199 человек.

19 марта в Москве скончалась 79-летняя женщина, у которой ранее диагностировали коронавирус. Отменяется, что у нее было множество хронических заболеваний. Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал оторвавшийся тромб. Это показали результаты паталогоанатомического исследования.