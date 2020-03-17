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Открытый чемпионат Франции по теннису ("Ролан Гаррос") перенесен на осень 2020 года из-за коронавируса. Об этом сообщается на официальной странице соревнований в Twitter.

Как отмечается, чемпионат пройдет с 20 сентября по 4 октября. Организаторы турнира пояснили, что дата была перенесена в связи распространением коронавируса по всему миру.

Ранее УЕФА сообщил о переносе чемпионата Европы на лето 2021 года из-за коронавируса. Турнир будет проведен с 11 июня по 11 июля. Все соревнования и матчи под эгидой UEFA также отложены до дальнейших уведомлений.

На прошлой неделе Международная федерации бенди (FIB) также сообщила о переносе чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 года на октябрь. Первоначально он должен был состояться с 29 марта по 5 апреля.

В России заразились новым коронавирусом 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные. В Москве вирусом заразились 56 человек. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.

