Чемпионат мира по хоккею с мячом 2022 года пройдет в России

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Чемпионат мира по хоккею с мячом 2022 года среди мужских команд состоится в России. Город, в котором пройдет турнир, пока не уточняется. Об этом сообщается на сайте Международной федерации бенди (FIB).

Таким образом, Россия примет три мировых первенства по бенди подряд. В 2020 году ЧМ состоится в Иркутске, а в 2021-м – в Сыктывкаре.

Накануне президент федерации Борис Скрынник сообщил о переносе чемпионата мира по хоккею с мячом на октябрь текущего года из-за распространения коронавируса.

По его словам, данное решение было принято для безопасности всех граждан. Он добавил, что их целью является, чтобы организаторы, участники и болельщики провели хороший, честный турнир с лучшими условиями.

Первые случаи заражения коронавирусом появились в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Общее число заболевших в мире достигло почти 125 тысяч.

Эпидемия затронула 115 стран. Среди зараженных оказались знаменитый актер Том Хэнкс, защитник итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани и баскетболист НБА Руди Гобер.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Проведение ряда спортивных соревнований в настоящий момент находится под вопросом. Уже отменили первенство мира по фигурному катанию, чемпионат мира по хоккею с мячом и оставшиеся матчи чемпионата НБА.

