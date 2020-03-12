Почему коронавирус вызовет коллапс в мировом футболе

Эпидемия COVID-19 все больше вмешивается в повседневную жизнь. Свыше сотни тысяч заразившихся, миллионы на карантине, десятки крупных спортивных мероприятий оказались под угрозой срыва. Обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему из-за коронавируса больше всего пострадает именно футбол и как это отразится на всей индустрии в долгосрочной перспективе.



Фото: ТАСС/Денис Тырин

Последние два десятилетия ФИФА и УЕФА систематически пытались сделать футбол явлением всеобъемлющим. Начиная от захвата ближневосточного и азиатского рынков и заканчивая проведением главных международных турниров в нескольких городах и даже государствах. Апогеем стал нынешний чемпионат Европы, который должен пройти в 11 странах – от Азербайджана до Ирландии. Да, это разовая акция – так в УЕФА хотели отметить 60-летие с момента первого Евро. Но именно такой широкий во всех смыслах жест сыграл с ЧЕ-2020 злую шутку.

Сейчас вариантов развития событий несколько. Один из них – перенос турнира на 2021 год. О такой возможности уже высказался вице-президент УЕФА Мишель Ува. Он же не исключил, что турнир и вовсе может быть отменен. Насколько это весомый удар по Союзу европейских футбольных ассоциаций? Что ж, для примера, прошлый чемпионат Европы принес УЕФА 1,93 миллиарда евро, из них 830 миллионов составила чистая прибыль. Поэтому отмена турнира – ночной кошмар руководства УЕФА. Более того, глава Союза Александр Чеферин выступает даже против переноса Евро.

Однако сам УЕФА и загнал себя в угол, оказавшись абсолютно не готов к подобным ситуациям. А такие побочные продукты, как Лига наций, вылезли боком. Ведь даже если представить, что эпидемия сойдет на нет через месяц-два (что крайне маловероятно) и чисто технически можно будет провести матчи во всех городах ЧЕ (сейчас под вопросом как минимум половина), то до сих пор остаются неразыгранными еще четыре путевки на турнир. Все из-за того, что на конец марта запланированы стыковые матчи, в которых примет участие 16 команд. Для сравнения, в отборочном цикле прошлого Евро все участники были известны еще в ноябре 2015-го, то есть за семь месяцев до чемпионата.

УЕФА хотел насытить футболом все свободное время, но перестарался. Из-за такого подхода неминуемо наступит коллапс, потому что теперь пустых временных слотов у клубов и сборных почти нет. Безусловно, можно провести игры без зрителей, в случае карантина в отдельно взятой стране перенести встречу в другую. Но это колоссальные расходы, а самое главное – существует вероятность, что одна из сборных напрямую пострадает от коронавируса: заболеет команда, тренерский штаб или даже обслуживающий персонал. В таком случае игру придется отменять и переносить на неопределенный срок. И тогда весь Евро окажется в подвешенном состоянии.



Фото: ТАСС/Петр Ковалев

А теперь давайте вспомним про существование национальных чемпионатов, в которых тоже все не слава богу. Для примера можно взять Италию, пострадавшую среди европейских стран пока больше всего. 9 марта местный олимпийский комитет объявил о запрете на проведение всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. Бан коснулся и матчей футбольной Серии А. И здесь тоже есть несколько сценариев. Чемпионат может завершиться досрочно – в таком случае победителя в этом сезоне не будет, а места в еврокубках распределятся согласно текущему турнирному положению. Еще один вариант – провести плей-офф и выявить чемпиона. Или же перенести игры на более поздний срок. Но тогда придется передвигать и грядущий Евро.

Ради одной Италии УЕФА этого почти наверняка делать не стал бы. Но совсем другой выглядит картина, если учесть, что национальные чемпионаты уже приостановлены в России, Украине, Грузии и Швейцарии. То же самое совсем скоро может коснуться Испании, Франции, Германии и Португалии, где все ближайшие матчи высших национальных лиг пройдут без зрителей. Но для футбольных клубов матчи при пустых трибунах – колоссальные финансовые потери. Особенно это касается тех команд, кто не зарабатывает горы денег на продаже атрибутики и отчислениях от телетрансляций. Но даже для топ-клубов это громадный удар по карману. Например, за месяц матчей без зрителей, по оценкам сайта Calcio e Finanza, итальянский "Ювентус" потеряет 12,3 миллиона евро.

Самое время добавить в этот кипящий котел последние ингредиенты – Лигу чемпионов и Лигу Европы. Оба турнира, включая Суперкубок, должны были принести УЕФА свыше трех миллиардов евро. Около 200 миллионов Союз забрал бы себе, остальные деньги пошли бы на призовые клубам-участникам. Например, каждому из 32 клубов группового этапа ЛЧ было положено по 15 миллионов евро. Теперь очевидно, что бюджет на выплаты придется пересматривать и сильно ужимать. А от недодачи этих денег в первую очередь сильно пострадают небогатые футбольные клубы, для которых дотации от Лиги чемпионов и Лиги Европы – это чуть ли не единственный способ держаться на плаву.

Поэтому коронавирус уже сейчас имеет далеко уходящие последствия для всего мирового футбола. Совершенно точно клубы и федерации потеряют из-за эпидемии сотни миллионов евро. Но куда важнее то, что из-за этого потеряет сам футбол. А это в перспективе пока даже сложно предсказать. Закрывающиеся спортивные школы, обанкротившиеся клубы, кризисы футбольных федераций – ждать можно чего угодно.