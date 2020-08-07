Как "Локомотив" проиграл Суперкубок России, а "Зенит" взял требл

7 августа петербургский "Зенит" выиграл Суперкубок России, одолев московский "Локомотив". Поединок, прошедший на столичной "ВЭБ Арене", завершился со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает, как прошел этот матч и почему железнодорожники теперь – самая невезучая команда в истории Суперкубка.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости



В России официально стартовал новый футбольный сезон. Начался он по традиции с Суперкубка. Пусть матч за этот трофей и относится по логике, скорее, к предыдущему розыгрышу (ведь за латунную чашу сражаются победитель прошлого чемпионата и обладатель Кубка России), в последние годы игра за Суперкубок проходит аккурат за день до первого тура Российской премьер-лиги.

В этот раз в битве за трофей, как и год назад сошлись "Зенит" и "Локомотив". Петербуржцы выиграли и РПЛ, и кубок страны, поэтому за Суперкубок "Локо" должен был побороться как вице-чемпион. Таким образом, игра между сине-бело-голубыми и красно-зелеными стала самым популярным противостоянием в Суперкубке: в пятницу "Зенит" и "Локомотив" встретились в этом турнире в четвертый раз за всю историю. В целом же для обеих команд финал Суперкубка оказался восьмым по счету.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости



Фаворит в матче был очевиден: несколько недель назад "Зенит" находился в великолепной кондиции и недаром оформил золотой дубль. К тому же команда с берегов Невы усилилась благодаря покупке хорватского защитника Деяна Ловрена из "Ливерпуля". "Локомотив" же мог усилиться разве что за счет возвращения из аренды Федора Смолова.

Тем не менее, игра началась с опасного момента у ворот "Зенита". На пятой минуте Антон Миранчук нанес дальний удар с линии штрафной, но Михаил Кержаков вытащил мяч. Правда, на этом у железнодорожников острые ситуации в первом тайме закончились. А вот "Зенит" ответил, причем результативно: на 14-й минуте с левого фланга навесил в штрафную Дуглас дос Сантос, Артем Дзюба в воздухе переиграл Ведрана Чорлуку и головой отправил мяч в ворота.

После перерыва пошел куда более яркий и открытый футбол. На 69-й минуте "Зенит" удвоил счет: Себастьян Дриусси с правого фланга покатил под удар Магомеду Оздоеву, а тот мощно вколотил мяч под самую перекладину. Но уже через две минуты "Локомотив" вернулся в игру. После подачи углового Ведран Чорлука удачно открылся и переправил мяч в угол. Железнодорожники вполне могли отыграться. Ближе всего к голу оказался Федор Смолов.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости



На 85-й минуте "Локомотив" заработал стандарт: Алексей Миранчук подал в штрафную, Чорлука зацепился за мяч и отпасовал на Смолова, а тот не смог нанести акцентированный удар, после чего Кержаков спокойно забрал снаряд в руки.



В результате "Зенит" довел игру до победы и взял третий трофей в этом сезоне, оформив требл.



Для петербуржцев нынешний Суперкубок России стал пятым по счету. Поэтому теперь "Зенит" получит его на вечное хранение. Больше в этом турнире побеждал лишь ЦСКА – у них семь трофеев. "Локомотив" в случае выигрыша мог сравняться с "Зенитом", но теперь оказался самой невезучей командой Суперкубка.

Железнодорожники проиграли в пяти финалах турнира, что стало новым антирекордом. В то же время выигранный Суперкубок стал знаменательным не только для "Зенита", но и для и для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака. Благодаря ему он стал первым, кто собрал коллекцию внутрироссийских наград как в качестве игрока, так и в качестве тренера. Сможет ли он вместе с "Зенитом" повторить успех в предстоящем сезоне или хотя бы приблизиться к нему – увидим уже скоро.