"Летучий голландец" и автогол Лукаку. Как "Севилья" выиграла очередную Лигу Европы

21 августа в Кельне состоялся финал Лиги Европы, в котором встречались "Севилья" и "Интер". Испанский клуб одержал победу со счетом 3:2. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как "Севилья" выиграла свой шестой кубок Лиги Европы.



Перед нынешним финалом многие шутили, что Лигу Европы можно смело переименовывать в Лигу "Севильи". Уж слишком часто андалузская команда выигрывала этот турнир: в 2006-м и 2007-м, когда он еще назывался Кубок УЕФА, а затем в 2014-м, 2015-м и 2016-м годах. Поэтому, когда испанцы в очередной раз попали в финал вместе с "Интером", был велик соблазн автоматически записать их в победителей. Тем более что финал Кубка УЕФА/Лиги Европы все пять раз "Севилья" неизменно выигрывала.

Но сбрасывать со счетов "Интер" было бы наивно. В этом сезоне "нерадзурри" замахнулись на самые высокие результаты. Команду возглавил Антонио Конте, а состав миланцев пополнили такие звезды, как Ромелу Лукаку, Алексис Санчес, Кристиан Эриксен, Эшли Янг и еще несколько менее именитых, но крутых игроков.



В итоге "Интер" в прошедшем розыгрыше Серии А едва не прервал многолетнюю гегемонию "Ювентуса", проиграв в таблице всего одно очко клубу из Турина. А в Лиге чемпионов хоть и не сильно преуспел (подопечные Конте заняли третью строчку в группе с "Барселоной" и "Боруссией"), но зато дошел до финала Лиги Европы, попутно смяв "Хетафе", "Байер" и донецкий "Шахтер".

Да и "Севилья" в шестой заход на кубок Лиги Европы была далеко с не самым звездным составом во главе с не самым удачливым тренером Хуленом Лопетеги. Тем самым, которого выкинули из сборной Испании за тайные переговоры с "Реалом", а из мадридского клуба спустя три месяца – за проигрыш Суперкубка УЕФА "Атлетико" и поражение от "Барсы" со счетом 1:5. И да, тем самым, при котором московский ЦСКА оба раза обыграл "сливочных" в Лиге чемпионов. В "Севилье", однако, у Хулена сложилось все значительно лучше. Несмотря на серьезные кадровые перестановки в команде, андалузцы хорошо проявили себя по ходу сезона и совсем немного не дотянули до зоны ЛЧ в чемпионате Испании.



Впрочем, это было и неважно – "Севилья" попала в финал Лиги Европы и могла убить двух зайцев сразу: выиграть очередной титул и получить путевку в Лигу чемпионов. На своем пути к решающему матчу в плей-офф испанцы успели одолеть "Рому", "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед". Поэтому "Интер" их совсем не пугал. Как и "Севилья" нисколько не пугала миланский клуб.

Возможно, именно поэтому матч этих двух команд вышел таким, что однозначно попадет в историю как один из лучших финалов Лиги Европы. Чаши весов беспрестанно склонялись по ходу игры то в одну, то в другую сторону. Началось все в пользу "Интера". Уже на четвертой минуте команда Антонио Конте заработала пенальти. Ромелу Лукаку убегал один на один после паса Николо Бареллы, Диего Карлос срубил бельгийца, и арбитр абсолютно справедливо указал на точку. Одиннадцатиметровый реализовал сам Лукаку.



Однако почти сразу же "Севилья" сравняла счет. На 12-й минуте Хесус Навас с правого фланга навесил в штрафную, Люк де Йонг оторвался от Диего Година и головой вколотил мяч в ворота.



Итальянцы продолжили давить, организовав несколько перспективных атак, но "Севилья" оказалась успешнее и на 33-й минуте забила второй – де Йонг оформил дубль.



Испанцы заработали опасный стандарт, Эвер Банега сделал заброс на край штрафной, а голландец выпрыгнул и невероятно красиво отправил мяч головой в дальний угол. Но почти сразу же "Интер" отыгрался – и тоже со стандарта. Марцело Брозович навесил во вратарскую, где первым на мяче оказался Годин, который головой переправил снаряд в сетку.

Тем не менее в голевой "перестрелке" победу одержала "Севилья". На 74-й минуте испанцы подавали очередной штрафной, "Интер", казалось, отбился, но Диего Карлос решил пробить через себя, а Лукаку неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота. Круг замкнулся, а бельгийский нападающий в один момент стал антигероем встречи.



Конечно, "Интер" все мог спасти. Но в концовке матча итальянская команда, судя по всему, исчерпала все запасы удачи, потому что не с нескольких попыток не смогла затолкать мяч в полупустые ворота, а затем снаряд с ленточки выбил Жюль Кунде. "Севилья" выстояла и выиграла шестой кубок Лиги Европы, побив свой же рекорд. Возможно, теперь и правда пора переименовать турнир.