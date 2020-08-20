Сезон новый, игра старая. "Зенит" второй раз за лето победил ЦСКА

19 августа матчем "Зенита" и ЦСКА завершился третий тур Российской Премьер-лиги. Петербургский клуб одержал победу со счетом 2:1 благодаря дублю Сердара Азмуна. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов рассказывает о том, почему красно-синие в очередной раз уступили команде с берегов Невы.



В июне, в первом туре после возобновления чемпионата ЦСКА уже встречался с "Зенитом". Тогда для армейцев все закончилось кошмаром: абсолютное бессилие в атаке, жуткие провалы в обороне, как итог – четыре безответных мяча.



После красно-синие выдали неплохую серию, но неприятный осадок остался.



Спустя ровно два месяца, уже в новом сезоне, ЦСКА предоставился шанс взять реванш. Армейцы подошли к игре с "Зенитом" в оптимальной форме. Вдобавок в межсезонье в стане столичного клуба оказался аргентинский нападающий Адольфо Гайч, который должен был помочь разнообразить атаки армейцев. Однако реванша не случилось.

Начало встречи вышло равным. Чуть больше петербуржцы владели мячом, но до опасных моментов ни у одних, ни у других почти не доходило. По сути говоря, первая же острая ситуация у ворот ЦСКА (не считая прорыва в штрафную Сердара Азмуна в самом начале игры) закончилась голом. На 19-й минуте Деян Ловрен со своей половины поля сделал длинный заброс в штрафную точно на Артема Дзюбу. Тот скинул на Азмуна, а седьмой номер "Зенита" с ходу вколотил мяч в сетку. Однако спустя шесть минут армейцы ответили красивейшем голом Николы Влашича. Хорват вблизи штрафной сместился в центр и пробил. Удар получился великолепным – Михаил Кержаков коснулся мяча пальцами, но не смог отразить выстрел.

Второй тайм у "Зенита" вышел гораздо лучше. Особенно стоит выделить старания восстановившегося от травмы Малкома. На 46-й минуте бразилец нанес добротный дальний удар по воротам ЦСКА, Акинфееву пришлось потрудиться, чтобы вытащить этот мяч. На 64-й минуте Малком снова был близок к голу, устроив сольный проход и акцентированно пробив из-за пределов в штрафной. Но опять капитан армейцев вышел в этом противостоянии победителем. Зато спустя пять минут Акинфеев во второй раз в матче проиграл дуэль Азмуну: Дуглас дос Сантос вырезал передачу в штрафную на Вячеслава Караваева, тот в падении отпасовал на Сердара, а иранец филигранно отправил мяч в дальний угол.

Тут же "Зенит" мог забить и третий. Дзюба принял снаряд у штрафной, скинул на Малкома, бразилец снова отыгрался с Артемом, который вывел бразильца на ударную позицию. Но защитник ЦСКА Виктор Васин помешал нормально пробить по мячу. В самой концовке встречи москвичи и петербуржцы разменялись моментами, но счет на табло остался неизменным. В результате армейцы второй раз за два месяца потерпели поражение от "Зенита" и позволили сине-бело-голубым выйти в единоличные лидеры чемпионата. ЦСКА на этот раз не хватило совсем чуть-чуть.

До перерыва армейцы играли абсолютно на равных, но во втором тайме просели и позволили "Зениту" забить второй мяч. А реализация собственных моментов у красно-синих, как обычно, подкачала.



Поэтому пока что все выглядит ровно так, как это было на финише прошлого сезона. "Зенит" почти безоговорочно выступает главным претендентом на очередное чемпионство. А остальные клубы, рассчитывающие на титул, набирают очки с переменным успехом. В общем-то это и понятно – с момента окончания предыдущего чемпионата прошел всего месяц. И вряд ли что-то могло поменяться кардинальным образом. Но старт чемпионата выдался даже слишком предсказуемым.

Пожалуй, главным открытием стало только "Динамо" – бело-голубые в трех матчах одержали две победы, один раз сыграли вничью и не пропустили ни одного мяча. Через неделю москвичам предстоит встретиться как раз-таки с "Зенитом". Возможно, в этой игре команда Кирилла Новикова сделает серьезную заявку на гонку за долгожданный титул.