Миранчук забивает, "Локо" выигрывает. Как железнодорожники одолели "Краснодар"

Московский "Локомотив" в матче второго тура Российской Премьер-лиги с минимальным счетом обыграл "Краснодар". Единственный гол забил Алексей Миранчук. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч.





Пока фанаты и руководство "Локомотива" продолжают спорить друг с другом, уже вовсю идет чемпионат России, где красно-зеленые пока что смотрятся достойно и четко следуют цели финишировать как минимум в первой тройке по итогам сезона. В стартовом матче железнодорожники обыграли "Рубин" (пусть и не обошлось без судейского скандала). А во второй игре оказались сильнее "Краснодара".

Встреча "Локомотива" и "Краснодара" должна была стать первой проверкой на прочность для обоих клубов, которые выступят в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. И лучше в этом противостоянии показали себя именно железнодорожники.

"Быки" достаточно активно начали встречу. На седьмой минуте "Краснодар" мог забивать. Вандерсон ускорился по правому флангу, выдал передачу на Сергея Петрова. Тот добежал до лицевой линии и отдал пас назад на Даниила Уткина, который с ходу пробил в ближний угол. Гилерме парировал мяч не слишком удачно, но, к счастью для железнодорожников, нападающий "Краснодара" Маркус Берг не успел на добивание. На 11-й минуте все тот же Берг упал в штрафной в единоборстве с Ведраном Чорлукой.



Однако главный арбитр Кирилл Левников посчитал, что пенальти в этой ситуации не было.



На 15-й минуте "Краснодар" снова был близок к голу. Вандерсон отыграл в стенку с Реми Кабеллой, влетел в штрафную и отдал пас в центр. Там не оказалось никого, а добежавший до мяча Рамирес пробил сильно выше ворот. Постепенно "Локомотив" перехватил инициативу и начал создавать серьезные проблемы в штрафной "Краснодара". Сначала на 25-й минуте хороший удар издалека нанес Рифат Жемалетдинов, а затем в той же атаке великолепно пробил Дмитрий Рыбчинский. Но оба выстрела нейтрализовал Матвей Сафонов. "Краснодар" спустя десять минут ответил опасным ударом Кристоффера Олссона.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

А на 43-й минуте "Локомотив" неожиданно забил. Железнодорожники раскатали перспективную контратаку, но мяч после слишком сильного навеса Мацея Рыбуса с левого фланга перелетел всех игроков и оказался на пустой правой бровке. Однако к снаряду подоспел Дмитрий Живоглядов, который подал уже точно на Алексея Миранчука. Тот красиво зацепился за мяч, развернулся, отрезав всех защитников "Краснодара", и один на один изящно переиграл Сафонова.

Гол в раздевалку сильно поменял ход игры. Второй тайм начался уже с опасных моментов у ворот "быков". На 47-й минуте не реализовал выход один на один Рыбчинский. А на 60-й минуте железобетонный момент упустил Федор Смолов.

В последние двадцать минут "Краснодар" настойчиво пытался отыграться. Однако реализация гостей подкачала. На 75-й минуте мог забивать Вандерсон, но удар бразильца оказался недостаточно сильным. И тут же мощно, но неточно пробил Кабелла. Остальные атаки либо не добирались до штрафной "Локомотива", либо получались совсем беззубыми.

Под конец железнодорожники едва не забили второй мяч после грубой ошибки Сафонова. Голкипер "Краснодара" неудачно выбил мяч на защитника, передачу перехватил только вышедший на поле Виталий Лисакович. Но вратарь сам же исправил ситуацию, потащив удар игрока "Локо".



В дополнительные минуты "Краснодар" снова рванул вперед, но было уже поздно.



В итоге железнодорожники с минимальным счетом обыграли гостей и с шестью очками теперь делят первое место с ЦСКА и "Зенитом". Конечно, какие-либо выводы делать еще рано, впереди целый чемпионат. Но "Локомотив" пока что делает все, чтобы по-настоящему побороться за титул в этом году.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Уже через тур у красно-зеленых будет еще одна серьезная проверка – дерби против "Спартака". После этой игры плюс-минус станет понятно, чего стоит новая команда Марко Николича. Безусловно, в случае отъезда Алексея Миранчука в Европу, "Локомотиву" придется кардинально менять игру и искать новый двигатель в составе. Сейчас 59-й номер – главная звезда железнодорожников. Но пока он здесь, так что беспокоиться красно-зеленым не о чем. Ведь пока он стабильно забивает, а "Локо" стабильно выигрывает.