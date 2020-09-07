На супердерби не пустят в атрибутике "Спартака". Разве так можно?

13 сентября на столичной "ВЭБ Арене" пройдет матч ЦСКА и "Спартака". Незадолго до дерби руководство армейцев огорчило фанатов красно-белых: на стадион нельзя будет попасть в атрибутике их любимого клуба. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов объясняет причины этого решения и рассказывает, почему подобное ограничение вовсе не прихоть красно-синих.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

За неделю до матча ЦСКА и "Спартака" пресс-служба армейцев опубликовала новость о продаже билетов на супердерби. И этот анонс спокойно можно было бы пропустить мимо, если бы не одна, выделенная жирным шрифтом фраза, которая и вызвала шквал негодования: "Болельщики в атрибутике команды соперника допущены на стадион не будут".

Многие сразу же задались вопросом: с чем связаны подобные ограничения. Кто-то осудил ЦСКА за попытку ущемить или даже унизить болельщиков своего принципиального соперника, кто-то вновь пытался углядеть в этом антиспартаковский заговор. Однако армейцы в этой ситуации совсем ни при чем – дело в нормативах Российской Премьер-лиги.





Еще в конце прошлого чемпионата был принят адаптированный под условия пандемии санитарный регламент РПЛ, в котором появился следующий пункт: "Квота билетов для зрителей гостевой команды в сектор активной поддержки не выделяется. В случае прохода на стадион таких зрителей ответственность за их поведение возлагается на организатора матча".

Фактически это означало полный запрет на болельщиков гостей на стадионах. Но пункт регламента вышел довольно размытым, и обойти его при должном желании оказалось не так уж сложно. Поэтому каждая команда пыталась следовать регламенту по-своему. Например, стюарды на домашних матчах "Локомотива" и "Спартака" в прошлом сезоне останавливали болельщиков с шарфами гостевой команды.

Впрочем, на старте нового чемпионата такая бдительность не помешала фанатам "Зенита" организовать полноценный сектор поддержки на игре с "Локо". Более того, хоть болельщики питерцев и были без шарфов, почти все оказались одеты в сине-бело-голубые цвета.

Похожая история случилась и на матче "Химок" и "Ротора", где подобный финт удалось провернуть группе поддержки волгоградской команды. ЦСКА решил обезопасить себя и избежать подобных эксцессов. Купить билеты на дерби со "Спартаком" можно только при предъявлении абонемента или клубной карты, оформленной до 31 августа. А значит, у фанатов красно-белых не получится прикинуться болельщиками армейцев, чтобы попасть в гостевой сектор.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Конечно, руководство ЦСКА могло пойти "Спартаку" навстречу. Тем более что лига внесла изменения в регламент: начиная с шестого тура за появление массированной группы поддержки гостевой команды штраф выписывается не организатору матча, а его сопернику. Но армейцы решили поберечь нервы себе и другим.

По словам директора по связям с общественностью ЦСКА Сергея Аксенова, подобное решение связано исключительно с безопасностью. "Раньше, если во время игры на трибуне был обнаружен болельщик гостевой команды, его отводили в специальный сектор. Сейчас таких секторов нет. И это может привести к ненужным стычкам и конфликтам во время матча, а такие ситуации лучше всегда предупреждать заранее", – сказал в беседе со Sport24 Аксенов.

Так что ЦСКА поступил максимально логично, следуя всем предписаниям лиги. При этом в "Спартаке" хоть и заявили, что "дерби без наших фанатов не дерби", восприняли решение армейцев абсолютно спокойно. "Это позиция не только ЦСКА. К сожалению, многие сейчас вынуждены так поступать ввиду ограничений из-за COVID-19. Можно понять, если всем желающим своим болельщикам не хватает мест", – сказал РБК директор департамента по связям с общественностью Антон Фетисов.

Не исключено, что в скором времени РПЛ официально вернет гостевые сектора на стадионах. Этот вопрос лига планирует обсудить ближе к середине сентября. А пока остается ждать, смирившись с тем, что в ближайшее время смотреть футбол придется по таким правилам.