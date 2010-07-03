Паровоз забуксовал. "Локомотив" не смог одержать победу в пятой игре кряду

Седьмой тур Российской Премьер-лиги 14 сентября закрылся матчем "Ростова" и "Локомотива". Встреча завершилась нулевой ничьей. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как железнодорожники оказались в глубоком кризисе и почему выхода из него в ближайшее время не предвидится.





Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Последнее время дела у "Локомотива" идут неважно. Команда Марко Николича болтается в середине турнирной таблицы РПЛ, временами показывая настолько стыдную игру, что хочется отобрать у железнодорожников право выступать в Лиге чемпионов. Потому что с таким футболом делать в еврокубках нечего.

После ухода Юрия Семина Николич сумел дотащить "Локо" до серебряных медалей чемпионата России. Но в новом сезоне стало понятно, что собственной стратегии у сербского специалиста нет, во всяком случае пока. К тому же в "Аталанту" ушел Алексей Миранчук, который был одним из немногих светлых пятен в нынешнем "Локомотиве". И железнодорожники серьезно забуксовали.

После отличного старта – двух побед в первых двух матчах – красно-зеленые вплоть до седьмого тура больше не выигрывали ни разу. Пожалуй, наиболее обидным стало домашнее поражение от "Ахмата" в пятом туре. Подопечные Марко Николича сделали из той игры выводы, что, впрочем, не помогло им в следующем матче на своем поле победить "Зенит". Встреча с петербургским клубом закончилась без голов, а обе команды за 90 минут нанесли всего один удар в створ.



В похожем русле прошел и выездной матч "Локомотива" против "Ростова". В первую пятнадцатиминутку железнодорожники организовали несколько неплохих моментов. Однако в обоих эпизодах гости не смогли довести атаку до нормального удара.



Затем в дело вступила ставшая регулярной рубрика под названием "привоз от Гилерме". На 23-й минуте голкипер "Локо" пытался выбить мяч после паса Мурило и сделал передачу точно на Элдора Шомуродова. Ситуацию спасло, что снаряд отскочил от ноги узбекского нападающего обратно к вратарю. Но попытку можно смело занести в актив бывшего первого номера сборной России.

Если серьезно, то игра Гилерме по-настоящему пугает. Непонятно, что случилось с голкипером за время пандемии, но и в конце прошлого сезона, и в начале этого натурализованный бразилец выглядел бледной тенью себя самого. Место в сборной Маринато уже потерял, а такими темпами недолго проиграть конкуренцию и Антону Коченкову.



Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Под конец первого тайма "Ростов" начал активно наседать на "Локомотив". Наиболее опасный момент случился на 44-й минуте. Гости отбились после атаки, и ростовчане попытались забить гол вторым темпом.



На краю штрафной Хорен Байрамян догнал мяч, перекинул его через Гилерме, но Алексей Козлов пробил мимо пустующих ворот.



Второй тайм не запомнился ничем примечательным, кроме двух дальних ударов "Ростова" и полумомента Алексея Ионова, который в перспективе мог заканчиваться выходом один на один и голом, но не закончился ничем. В итоге "Ростов" и "Локомотив" завершили матч с тем же счетом, что и начали, а железнодорожники остались в середине турнирной таблицы, переместившись на девятую строчку.

Сложно сказать, что может помочь красно-зеленым выбраться из той ямы, в которую они попали. У команды Марко Николича большие проблемы с завершением атак: Федор Смолов, Виталий Лисакович и Дмитрий Рыбчинский неплохо работают в созидании моментов, но нет того, кто может довести дело до конца.

Возможно, ситуацию спасет Марио Манджукич, слухи о трансфере которого ходят последнюю неделю. Да, хорватскому нападающему уже 34 года, он нигде не играл с марта. Но для игры "Локомотива" в РПЛ этот вариант в разы лучше Эдера, способного забивать лишь по большим праздникам. Что касается Лиги чемпионов, то остается надеяться, что к старту турнира произойдет какое-то чудо. Потому что в противном случае вся еврокубковая кампания железнодорожников обернется очередным грандиозным провалом.