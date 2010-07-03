Паровоз забуксовал. "Локомотив" не смог одержать победу в пятой игре кряду

Седьмой тур Российской Премьер-лиги 14 сентября закрылся матчем "Ростова" и "Локомотива". Встреча завершилась нулевой ничьей. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как железнодорожники оказались в глубоком кризисе и почему выхода из него в ближайшее время не предвидится.
Последнее время дела у "Локомотива" идут неважно. Команда Марко Николича болтается в середине турнирной таблицы РПЛ, временами показывая настолько стыдную игру, что хочется отобрать у железнодорожников право выступать в Лиге чемпионов. Потому что с таким футболом делать в еврокубках нечего.
После ухода Юрия Семина Николич сумел дотащить "Локо" до серебряных медалей чемпионата России. Но в новом сезоне стало понятно, что собственной стратегии у сербского специалиста нет, во всяком случае пока. К тому же в "Аталанту" ушел Алексей Миранчук, который был одним из немногих светлых пятен в нынешнем "Локомотиве". И железнодорожники серьезно забуксовали.
После отличного старта – двух побед в первых двух матчах – красно-зеленые вплоть до седьмого тура больше не выигрывали ни разу. Пожалуй, наиболее обидным стало домашнее поражение от "Ахмата" в пятом туре. Подопечные Марко Николича сделали из той игры выводы, что, впрочем, не помогло им в следующем матче на своем поле победить "Зенит". Встреча с петербургским клубом закончилась без голов, а обе команды за 90 минут нанесли всего один удар в створ.
Затем в дело вступила ставшая регулярной рубрика под названием "привоз от Гилерме". На 23-й минуте голкипер "Локо" пытался выбить мяч после паса Мурило и сделал передачу точно на Элдора Шомуродова. Ситуацию спасло, что снаряд отскочил от ноги узбекского нападающего обратно к вратарю. Но попытку можно смело занести в актив бывшего первого номера сборной России.
Если серьезно, то игра Гилерме по-настоящему пугает. Непонятно, что случилось с голкипером за время пандемии, но и в конце прошлого сезона, и в начале этого натурализованный бразилец выглядел бледной тенью себя самого. Место в сборной Маринато уже потерял, а такими темпами недолго проиграть конкуренцию и Антону Коченкову.
Под конец первого тайма "Ростов" начал активно наседать на "Локомотив". Наиболее опасный момент случился на 44-й минуте. Гости отбились после атаки, и ростовчане попытались забить гол вторым темпом.
Второй тайм не запомнился ничем примечательным, кроме двух дальних ударов "Ростова" и полумомента Алексея Ионова, который в перспективе мог заканчиваться выходом один на один и голом, но не закончился ничем. В итоге "Ростов" и "Локомотив" завершили матч с тем же счетом, что и начали, а железнодорожники остались в середине турнирной таблицы, переместившись на девятую строчку.
Сложно сказать, что может помочь красно-зеленым выбраться из той ямы, в которую они попали. У команды Марко Николича большие проблемы с завершением атак: Федор Смолов, Виталий Лисакович и Дмитрий Рыбчинский неплохо работают в созидании моментов, но нет того, кто может довести дело до конца.
Возможно, ситуацию спасет Марио Манджукич, слухи о трансфере которого ходят последнюю неделю. Да, хорватскому нападающему уже 34 года, он нигде не играл с марта. Но для игры "Локомотива" в РПЛ этот вариант в разы лучше Эдера, способного забивать лишь по большим праздникам. Что касается Лиги чемпионов, то остается надеяться, что к старту турнира произойдет какое-то чудо. Потому что в противном случае вся еврокубковая кампания железнодорожников обернется очередным грандиозным провалом.