"Локомотив" обыграл ЦСКА благодаря голу Смолова. Армейцы доигрывали вдесятером

Московский ЦСКА в матче девятого тура Российской Премьер-лиги на своем поле с минимальным счетом уступил столичному "Локомотиву". Единственный гол в матче забил Федор Смолов. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как красно-зеленые неожиданно одержали победу в дерби.



Фото: Александр Вильф/РИА Новости

"Локомотив" в нынешнем сезоне сильно сбавил ход. Если не считать первых двух матчей, железнодорожники в оставшихся шести играх набрали шесть очков. Тут сказалось сразу все: и уход Алексея Миранчука, и травма Дмитрия Баринова, и спад в игре Гжегожа Крыховяка. По итогу "Локо" на старте сезона напоминал бледную тень себя самого. И болтался в середине таблицы в ожидании Лиги чемпионов, где перспективы команды Марко Николича настолько туманны, что проще было бы отказаться от еврокубков уже сейчас.

В ЦСКА ситуация оказалась значительно лучше. В начале чемпионата армейцы потерпели поражение только от "Зенита" и "Рубина", сыграли вничью с "Краснодаром", а в остальных матчах одержали победу, что позволило подопечным Виктора Ганчаренко ворваться в тройку лидеров и гонку за чемпионство.

Но в игре с "Локомотивом" у ЦСКА что-то явно пошло не так. Первые полчаса дерби армейцы полностью контролировали игру: владели мячом, раз за разом устраивали подходы к штрафной гостей. И пусть эти вылазки чаще всего заканчивались ничем, создавалось ощущение, что рано или поздно такой навал должен закончиться голом.

Например, на 10-й минуте Константин Кучаев после заброса Ивана Облякова мог выходить один на один, но игрок красно-синих попал в небольшой офсайд. А на 13-й минуте с линии штрафной неплохой удар нанес Бактиер Зайнутдинов. После 35 минут "Локо" неожиданно переломил ход игры.



Железнодорожники как будто включили повышенную передачу и стали активнее проникать в штрафную ЦСКА.



Сначала полумомент возник у Эдера, а затем "Локомотив" организовал полноценную атаку, которая едва не закончилась голом. Даниил Куликов отлично развернулся в единоборстве с Обляковым, отпасовал на Эдера, а тот скинул мяч на Федора Смолова. Девятый номер гостей немного неточно пробил в дальний угол.

В концовке первого тайма "Локомотив" включил лютый прессинг и к свистку на перерыв все же додавил своего соперника. На 45-й минуте Ведран Чорлука со своей половины поля сделал длинный заброс, Эдер зацепился за мяч у чужой штрафной и сделал передачу на Владислава Игнатьева, который с ходу нанес удар по воротам ЦСКА. Игорь Акинфеев отбил мяч, но первым на подборе оказался Антон Миранчук. Он отдал пас Смолову, который с метра переправил снаряд в сетку.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Второй тайм стал логичным продолжением первого. "Локомотив" продолжил давить и на 48-й минуте чудом не забил второй мяч. Железнодорожники заработали угловой, Миранчук навесил со стандарта в штрафную, где Чорлука с ноги попытался переправить снаряд в ворота. Однако выстрел хорвата парировал Акинфеев, а последующие попытки затолкать мяч в сетку пресекла защита ЦСКА.

На 52-й минуте Смолов создал еще один убойный момент. Получив мяч от Эдера, Федор устроил прорыв по центру, нанес удар издалека и угодил в штангу. Через несколько минут ЦСКА получил шанс все-таки сравнять счет. Георгий Щенников пробил с края штрафной прямо в Гилерме. Голкипер "Локо" отбил мяч перед собой, но по удивительной траектории снаряд проскочил между ног голкипера "Локо".



К счастью для болельщиков железнодорожников, со второй попытки Гилерме все же смог зафиксировать мяч.



На 60-й минуте армейцы остались в меньшинстве: вторую желтую карточку получил Кристиян Бистрович. После этого "Локо" еще несколько раз оказывался близок к голу. Сначала Смолов красиво принял мяч на грудь в штрафной и вторым касанием пробил в перекладину. А еще через несколько минут удар Эдера слегка разминулся со штангой. Тем не менее "Локомотив" свои моменты не использовал, а в концовке уже армейцы могли дожать и вырвать ничью.

На 84-й минуте Кучаев забросил снаряд в штрафную на Щенникова, который был там совсем один, Георгий отдал передачу на Федора Чалова, но тот промахнулся мимо мяча. В результате дерби закончилось минимальной победой железнодорожников. ЦСКА откатился на четвертую строчку, а "Локомотив" взлетел на шестую и теперь отстает от армейцев всего на одно очко.