"Зенит" обыграл "Уфу" в Петербурге со счетом 6:0

Петербургский "Зенит" в матче девятого тура Российской Премьер-лиги разгромил "Уфу". Матч закончился со счетом 6:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как действующий чемпион наделал шума накануне Битвы двух столиц.



Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В последний месяц "Зенит" играл не то чтобы слишком удачно. Команда Сергея Семака оказалась в небольшом, но неприятном кризисе. Началось все с проигрыша московскому "Динамо", затем была унылая ничья с "Локомотивом", победа над тульским "Арсеналом" и снова провальный поединок с "Уралом", где "Зенит" не проиграл только благодаря голу из офсайда.

Само собой, это сказалось на чемпионской гонке. С первого места сине-бело-голубых постепенно сместил "Спартак", а на какое-то время лидерство в Премьер-лиге и вовсе перешло к "Сочи". И хотя южане пока отпустили "Зенит" вперед, красно-белые продолжали идти с питерцами нос к носу. Девятый тур открылся матчем "Спартака" и "Тамбова", в котором победу одержала команда Доменико Тедеско. Следующим свое слово должен был сказать "Зенит", которому на своем поле предстояло сразиться с "Уфой".

От этой встречи вряд ли кто-то ожидал обилия голов – клуб из Башкирии славится умением "сушить" игру. Но в этот раз все пошло абсолютно не по плану Вадима Евсеева. "Зенит" сразу после стартового свистка вполне ожидаемо обосновался на чужой половине поля.

Несмотря на плотный прессинг, долгое время у хозяев не получалось создать ничего опасного у ворот "Уфы". Но на 24-й минуте вымотанная оборона гостей дала брешь. Вильмар Барриос сделал заброс в центр, где в совершенном одиночестве остался Сердар Азмун. Иранец без особого сопротивления переиграл Александра Беленова и открыл счет в матче. А спустя пять минут Азмун заработал еще и пенальти. Иранец проиграл единоборство, подарив мяч защитнику "Уфы" Йонуцу Неделчару. Но румын, пытаясь выйти из обороны, ударил локтем в лицо нападающего "Зенита".

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Главный арбитр Алексей Сухой сначала назначил штрафной, но видеоассистенты указали на то, что это одиннадцатиметровый. Удар с точки реализовал Артем Дзюба. После двух забитых мячей "Зенит" немного подуспокоился.

У гостей было несколько неплохих моментов, которые вполне могли заканчиваться голами. Но команда Вадима Евсеева свои шансы не использовала. А после часа игры хозяев прорвало. На 61-й минуте петербургский клуб организовал эталонную контратаку. Дзюба поборолся за мяч, отпасовал на Александра Ерохина, а тот в два касания отправил снаряд наперед.



Артем добежал до мяча, вырезал передачу на Азмуна, а иранец пробил точно в дальний угол.



Спустя десять минут "Зенит" выдал еще более великолепный гол. Ерохин навесил на левый край штрафной, где находился Дзюба, Артем подработал мяч и с хода фантастически красиво переправил его в ворота.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Но и это было еще не все. На 88-й минуте после отыгрыша с Магомедом Оздоевым Дзюба оформил хет-трик. Финальный счет уже в добавленное время установил Алексей Сутормин. Благодаря этой победе "Зенит" сравнялся со "Спартаком" – у обеих команд по 20 очков, они делят первое место. Тем интереснее, кому достанется лидерство по итогам десяти туров, ведь уже в следующей игре нас ждет Битва двух столиц. "Спартак" находится в оптимальной форме, красно-белым по силам одолеть "Зенит" и поквитаться за недавнее досадное поражение в Кубке России.

А вот сине-бело-голубым, несмотря на разгромную победу и позитивный настрой, в кадровом плане придется тяжеловато: перед поединком с москвичами питерцы остались без Сердара Азмуна, Деяна Ловрена и Малкома, которые получили травмы в матче с "Уфой" и, скорее всего, не примут участие в следующей встрече. Впрочем, насколько большую роль это сыграет в исходе Дерби двух столиц, увидим уже через неделю.