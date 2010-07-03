На шаг ближе к группе. "Краснодар" победил ПАОК в первом матче квалификации ЛЧ

22 сентября "Краснодар" стартовал в Лиге чемпионов с победы над греческим ПАОКом. Первый матч плей-офф квалификации "быки" выиграли со счетом 2:1. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как команда Мурада Мусаева сделала шаг к групповому этапу ЛЧ.



Выступление российских клубов в еврокубках в последние годы приносит одно сплошное разочарование. Да, были светлые пятна вроде побед ЦСКА над "Реалом", стоические игры "Краснодара" против "Порту" и "Байера", а также успешные матчи "Зенита" с "Лионом" и "Бенфикой". Но на итоговом результате этих команд в Лиге чемпионов и Лиге Европы это никак не сказывалось. В конечном счете все отечественные клубы вылетали не позже группового этапа. Это при условии, что они вообще до него доходили.



В прошлом сезоне ситуация достигла апогея – впервые за 18 лет ни одна отечественная команда не попала в весеннюю стадию еврокубков.



"Краснодар" тогда вылетел максимально болезненно – "быки" в плей-офф квалификационного раунда ЛЧ по сумме двух матчей уступили пирейскому "Олимпиакосу" со счетом 1:6. В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов футболистам Мурада Мусаева предстояло на том же этапе сразиться с другим греческим клубом – ПАОКом из Салоник.

Команда, которой владеет ростовский бизнесмен Иван Саввиди, два года назад уже встречалась с российским клубом. Тогда оказался бит московский "Спартак", драматично проигравший ПАОКу в третьем квалификационном раунде ЛЧ. На той же стадии в этом сезоне греческий клуб выбил из Лиги чемпионов "Бенфику". Так что соперник "Краснодару" попался по-настоящему серьезный.

"Быки" едва не поплыли уже в самом начале поединка. На пятой минуте Кайо сыграл рукой в штрафной после выстрела Штефана Шваба. Рефери VAR обратили внимание на этот момент, главный арбитр отправился смотреть повтор эпизода и назначил одиннадцатиметровый. Однако Матвей Сафонов потащил удар Димитриса Пелкаса, оставив ворота в неприкосновенности. "Краснодар" после такой удачи завелся и активнее пошел вперед. На 13-й минуте неплохо прорвался в штрафную Сергей Петров, но удар оказался неточен. Чуть позже Виктору Классону немного не хватило везения в моменте с выходом один на один. А на 29-й минуте опасный удар издалека нанес Реми Кабелла.



Тем не менее ПАОК забил первым. На 33-й минуте с правого фланга в штрафную ворвался Андрия Живкович, отпасовал в центр, где Пелкас на этот раз уже сумел переиграть Сафонова. Но преимущество греков продержалось недолго.



На 38-й минуте удачно подставился Реми Кабелла, заработав пенальти. А Классон хладнокровно пробил по центру и сравнял счет.



До перерыва ПАОК отметился еще одним опасным моментом: на 45-й минуте греки подали угловой, Фернанду Варела попытался пробить в дальний угол – голкипер "Краснодара" успел поймать мяч. Второй тайм остался уже за хозяевами. На 65-й минуте Вандерсон классно пробил по воротам, но Живко Живкович в красивом прыжке парировал удар. Через несколько минут пришлось вступать в игру уже Матвею Сафонову – сначала Омар Эль-Каддури попал в штангу, а затем российский вратарь отразил добивание Хосе Анхеля Креспо.

А на 70-й минуте "Краснодар" все-таки вышел вперед. Петров сделал хитрый заброс на Маркуса Берга, тот перебросил голкипера ПАОКа, а Кабелла добил мяч в пустые ворота. В последние минуты команда Абела Феррейры организовала серьезный прессинг в надежде отыграть хотя бы один мяч. Но "быки" выстояли и вырвали первую победу в новом еврокубковом сезоне.

Получится ли у "Краснодара" добиться успеха в ответной встрече и пройти в групповой этап Лиги чемпионов, увидим через неделю. На стороне российской команды будет играть важный фактор – отсутствие болельщиков на трибунах из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Греки будут лишены своего грозного психологического оружия, так что "быки" смогут полностью сосредоточиться на игре. В нужные моменты "Краснодар" умеет выдавать фантастические матчи, как в вышеупомянутых встречах с "Порту" и "Байером". Осталось повторить нечто подобное 30 сентября в Салониках.

