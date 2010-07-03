Московское "Динамо" обыграло грозненский "Ахмат" со счетом 1:0

21 сентября московское "Динамо" у себя дома обыграло грозненский "Ахмат". Встреча на "ВТБ Арене" закончилась со счетом 1:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему бело-голубые так и не реабилитировались за вылет из еврокубков.



В прошедший четверг "Динамо" пополнило коллекцию наиболее позорных моментов в российской футбольной истории. Команда Кирилла Новикова стартовала в Лиге Европы с матча второго квалификационного раунда против тбилисского "Локомотива" – не самого сильного клуба даже по меркам чемпионата Грузии.

Бело-голубые должны были проходить соперника на классе, но совершенно немыслимым образом уступили со счетом 1:2. А голкипер сборной России номер один Антон Шунин в обеих голевых эпизодах сыграл настолько кошмарно, что поставил под сомнение свое место в воротах национальной команды в грядущих матчах Лиги нации УЕФА.



Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

"Динамо" отыграло в еврокубках всего 95 минут и отправилось домой – снова бороться за попадание в еврокубки. Целесообразность этого уже не первый год вызывает вопросы не только в отношении динамовцев, но и всех российских клубов – достаточно вспомнить прошлый сезон, когда впервые за 18 лет ни одна отечественная команда не попала в весеннюю стадию Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Совсем не исключено, что в этом году наши клубы смогут повторить антирекорд. Во всяком случае, судя по игре "Зенита", "Локомотива", "Краснодара", ЦСКА и "Ростова", ни одной из этих команд делать в еврокубках нечего. Разве что пытаться уцепить лишние бонусы за выступление в ЛЧ и ЛЕ, которые в конечном счете все равно вылетят в трубу.

В этом уже даже наметилась некоторая устоявшаяся схема. В прошлом году первым провалом во втором квалификационном раунде Лиги Европы отметился тульский "Арсенал", разгромно проиграв "Нефтчи", в этом – московское "Динамо". Вот и фанаты бело-голубых к унизительному вылету из ЛЕ отнеслись с изрядной долей цинизма и самоиронии.

На матче с "Ахматом" они подготовили язвительный перфоманс: "Спасибо за евросезон!" – гласила надпись на центральном баннере. А по бокам были вывешены полотна с надписями "Ожидание" (там красовался нарисованный загранпаспорт и билет на самолет) и "Реальность" (паспорт РФ и проездной на поезд). И в целом в игре с "Ахматом" динамовцы показали себя не сильно лучше, чем в Тбилиси.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Единственным качественным изменением стала игра Антона Шунина. Вратарь "Динамо" провел достойный матч, почти оправдав себя за игру против грузинского "Локомотива". На 18-й минуте голкипер бело-голубых потащил выстрел из убойной позиции от Исмаэла Сильвы. Но настоящее спасение произошло в концовке первого тайма. Мирослав Богосавац подавал с правого фланга в штрафную, Владимир Ильин с близкого расстоянии в падении головой пробил по воротам, и Шунин чудом парировал этот удар.



Во втором тайме динамовцы прибавили и могли открыть счет на 56-й минуте: Даниил Лесовой мощно вколотил мяч под перекладину, но снаряд ударился о газон и отскочил в поле.



На 80-й минуте "Ахмат" остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил Богосавац за фол на Клинтоне Н'Жи. Футболисты "Динамо" смогли реализовать численное преимущество и дожать грозненцев. Уже в добавленное время хозяева заработали угловой. С флажка подал Даниил Фомин, а в штрафной передачу замкнул Иван Ордец.

Тем не менее хозяева вполне могли не досчитаться двух очков. На 92-й минуте Артем Тимофеев повторил трюк Ильина из первого тайма, в похожей манере выпрыгнув и пробив головой с близкого расстояния. Но Шунин сотворил очередное футбольное чудо, отразив мяч. И, по сути, принес своей команде победу в матче.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

"Динамо" по итогам восьмого тура поднялось на шестую строчку, всего на три очка отставая от лидирующих "Зенита" и "Спартака". Однако, как показал богатый еврокубковый опыт бело-голубых, дело тут не в силе команды Кирилла Новикова, а в планомерной деградации российского чемпионата.

Конечно, очень хотелось бы в этом ошибаться. И искренне верить, что в матче "Краснодара" и греческого ПАОКа в плей-офф квалификации Лиги чемпионов победителем выйдет отечественная команда. Но так ли много для этого предпосылок?

