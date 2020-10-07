Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных правил на матче "Спартак" – "Зенит"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных правил на стадионе "Открытие Арена" во время проведения матча "Спартак" – "Зенит", сообщили на сайте ведомства.

"В период проведения самого мероприятия, на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек, были выявлены грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности", – заявили в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что во время матча не были обеспечены меры по соблюдению социальной дистанции на трибунах. Также во время матча нарушался масочно-перчаточный режим, рассказали в ведомстве. В связи с этим было возбуждено административное расследование.

В отношении "Спартака" были составлены протоколы. Им грозит административное наказание в размере от 50 до 500 тысяч рублей. Кроме того, возможно применение меры пресечения в виде административного приостановления деятельности на 90 суток.

Игра закончилась ничейным результатом (1:1). На гол полузащитника клуба из Санкт-Петербурга Александра Ерохина москвичи ответили забитым мячом в исполнении аргентинского форварда Эсекиеля Понсе.