Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных правил на матче "Спартак" – "Зенит"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Роспотребнадзор выявил грубые нарушения санитарных правил на стадионе "Открытие Арена" во время проведения матча "Спартак" – "Зенит", сообщили на сайте ведомства.
"В период проведения самого мероприятия, на котором присутствовало более 20 700 болельщиков, при максимальной загрузке стадиона 45 000 человек, были выявлены грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности", – заявили в Роспотребнадзоре.
Там отметили, что во время матча не были обеспечены меры по соблюдению социальной дистанции на трибунах. Также во время матча нарушался масочно-перчаточный режим, рассказали в ведомстве. В связи с этим было возбуждено административное расследование.
В отношении "Спартака" были составлены протоколы. Им грозит административное наказание в размере от 50 до 500 тысяч рублей. Кроме того, возможно применение меры пресечения в виде административного приостановления деятельности на 90 суток.
Игра закончилась ничейным результатом (1:1). На гол полузащитника клуба из Санкт-Петербурга Александра Ерохина москвичи ответили забитым мячом в исполнении аргентинского форварда Эсекиеля Понсе.
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