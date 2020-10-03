"Спартак" вырвал ничью в матче с "Зенитом"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
"Спартак" сыграл вничью с "Зенитом" в матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Автором забитого мяча в составе гостей на 65-й минуте стал Александр Ерохин. У красно-белых на 86-й минуте забил Понсе.
Команды сохранили лидирующие позиции в турнирной таблице, набрав по 21 очку. "Зенит" лидирует, "Спартак" занимает 2-е место.
В 11-м туре питерцы 18 октября примут "Сочи", а "Спартак" в тот же день в гостях встретится с подмосковными "Химками".
Ранее московский ЦСКА обыграл екатеринбургский "Урал" – 2:0. Отличились Бахтиер Зайнутдинов и Константин Марадишвили.
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