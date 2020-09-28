Кутепов и Жиров вошли в заявку сборной России на матчи Лиги наций

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Защитники Илья Кутепов и Александр Жиров вошли в заявку сборной России на октябрьские матчи Лиги наций UEFA. Об этом говорится на официальной странице Сборной России в Twitter.
В октябре Россия проведет три матча в Москве. Первый товарищеский матч состоится 8 октября против Швеции. 11 и 14 октября футболисты сыграют с Турцией и Венгрией.
Ранее сообщалось, что игры Лиги наций в октябре пройдут без зрителей. По словам генерального директора оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина, решение о допуске зрителей может быть рассмотрено в ноябре.
В августе была представлена новая форма сборной России по футболу, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы. Турнир был перенесен на 2021 год.
"Спорт": сборная России по футболу сыграет со Швецией в товарищеском матче
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