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Спорт

17:12

Кутепов и Жиров вошли в заявку сборной России на матчи Лиги наций

спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Защитники Илья Кутепов и Александр Жиров вошли в заявку сборной России на октябрьские матчи Лиги наций UEFA. Об этом говорится на официальной странице Сборной России в Twitter.

В октябре Россия проведет три матча в Москве. Первый товарищеский матч состоится 8 октября против Швеции. 11 и 14 октября футболисты сыграют с Турцией и Венгрией.

Ранее сообщалось, что игры Лиги наций в октябре пройдут без зрителей. По словам генерального директора оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина, решение о допуске зрителей может быть рассмотрено в ноябре.

В августе была представлена новая форма сборной России по футболу, в которой национальная команда выступит на чемпионате Европы. Турнир был перенесен на 2021 год.

"Спорт": сборная России по футболу сыграет со Швецией в товарищеском матче

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