ЦСКА обыграл на выезде екатеринбургский "Урал"

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Московский ЦСКА обыграл екатеринбургский "Урал" в гостевом матче 10-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

На 52-й минуте гол забил Бахтиер Зайнутдинов, на 56-й отличился Константин Марадишвили. Для обоих футболистов забитые мячи стали дебютными за армейцев.

В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место, имея в активе 19 очков. "Урал" с 10 очками идет 12-м.

В следующем туре ЦСКА примет московское "Динамо".

Ранее нападающий "Зенита" Артем Дзюба был признан лучшим игроком прошлого сезона РПЛ. В сезоне-2019/2020 футболист забил 17 голов и отдал 14 результативных передач.