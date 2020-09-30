Дзюба признан лучшим игроком прошлого сезона

Фото: ТАСС/Anatoliy Medved
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба был признан лучшим игроком прошлого сезона Российской Премьер-лиги. Данное решение принял Российский футбольный союз, сообщает RT.
В сезоне-2019/2020 Дзюба стал одним из лучших бомбардиров, разделив первую строчку с иранским одноклубником Сердаром Азмуном (по 17 голов). Кроме того, Артем стал лучшим ассистентом первенства, отдав 14 результативных передач.
В прошлом сезоне "Зенит" стал чемпионом России по футболу. Клуб из Санкт-Петербурга оформил титул за четыре тура до финиша первенства. Отмечалось, что это стало самым быстрым чемпионством в истории российского футбола.
Кроме того, "Зенит" стал обладателем Кубка России. В финальном матче турнира питерцы переиграли "Химки" со счетом 1:0. Позднее клуб продлил контракт с Дзюбой по схеме "2+1".
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