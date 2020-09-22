Судьи ошибочно засчитали гол Дзюбы в матче с "Уралом" – РФС

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Судейская бригада на матче Российской Премьер-лиги "Урал" – "Зенит" ошибочно засчитала гол нападающего команды из Санкт-Петербурга Артема Дзюбы. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Российского футбольного союза (РФС), ошибку допустил видеоассистент арбитра. Также специалисты заявили, что ассистент VAR неправильно определил офсайд у игрока.

"Главный арбитр Сергей Карасев сперва зафиксировал офсайд в эпизоде с голом, но после подсказки от VAR засчитал взятие ворот. VAR и AVAR неправильно использовали только линию по голове и проинформировали судью, что игрок "Зенита" № 22 (Дзюба) не находился в положении вне игры, и рекомендовали засчитать гол", – отметили в РФС.

Игра между "Уралом" и "Зенитом" состоялась в Екатеринбурге 19 сентября. Гол Дзюбы позволил команде уйти от поражения – встреча завершилась со счетом 1:1.

В минувшие выходные внимание общественности привлек матч между подмосковными "Химками" и "Краснодаром". Игра завершилась со счетом 2:7 в пользу краснодарской команды.