Судьи ошибочно засчитали гол Дзюбы в матче с "Уралом" – РФС

Фото: соцсети
Судейская бригада на матче Российской Премьер-лиги "Урал" – "Зенит" ошибочно засчитала гол нападающего команды из Санкт-Петербурга Артема Дзюбы. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению Российского футбольного союза (РФС), ошибку допустил видеоассистент арбитра. Также специалисты заявили, что ассистент VAR неправильно определил офсайд у игрока.
"Главный арбитр Сергей Карасев сперва зафиксировал офсайд в эпизоде с голом, но после подсказки от VAR засчитал взятие ворот. VAR и AVAR неправильно использовали только линию по голове и проинформировали судью, что игрок "Зенита" № 22 (Дзюба) не находился в положении вне игры, и рекомендовали засчитать гол", – отметили в РФС.
Игра между "Уралом" и "Зенитом" состоялась в Екатеринбурге 19 сентября. Гол Дзюбы позволил команде уйти от поражения – встреча завершилась со счетом 1:1.
В минувшие выходные внимание общественности привлек матч между подмосковными "Химками" и "Краснодаром". Игра завершилась со счетом 2:7 в пользу краснодарской команды.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: