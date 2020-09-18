"Химки" пропустили 7 мячей от "Краснодара" в матче РПЛ

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
"Химки" потерпели крупное поражение от "Краснодара" в матче Российской премьер-лиги.
Игра прошла на стадионе в Краснодаре. Матч завершился со счетом 7:2 в пользу местной команды.
В составе "Краснодара" первый гол забил Маркус Берг на 19-й минуте встречи. Футболист сумел добить мяч в ворота после не реализованного пенальти. Затем отличились Виктор Классон на 23-й и 45-й минутах, Тонни Вильена на 52-й минуте. Еще три мяча в составе "Краснодара" забили Реми Кабелла, Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов (62-я, 75-я и 89-я минуты соответственно).
В составе "Химок" два мяча на счету Аршака Коряна. Игрок отличился на 27-й и 42-й минутах.
Отмечается, что данный матч стал самым результативным в текущем сезоне Российской премьер-лиги. Кроме того, "Краснодар" обновил свой рекорд по количеству забитых мячей за один мачт чемпионата. До сегодняшнего дня лучшим для краснодарской команды был матч против екатеринбургского "Урала", проведенный в апреле 2016 года. Тогда игра завершилась со счетом 6:0.
После сегодняшнего матча "Химки" с 3 очками заняли предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата. "Краснодар" набрал 14 очков поднялся на 3 место.
Ранее московский футбольный клуб "Динамо" проиграл "Локомотиву Тбилиси" в матче второго отборочного раунда квалификации Лиги Европы. Игра прошла на стадионе в Тбилиси. Матч завершился со счетом 1:2 в пользу футболистов грузинского клуба.
Позднее главный тренер "Локомотива Тбилиси" назвал победу над "Динамо" самой важной в карьере. Он также прокомментировал соперника своей команды в следующем раунде Лиги Европы.
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