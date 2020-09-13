ЦСКА одолел "Спартак" в матче чемпионата РФ по футболу

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ЦСКА одержал победу над "Спартаком" в столичном дерби в рамках 7-го тура чемпионата РФ по футболу. Матч прошел 13 сентября на стадионе армейцев, игра завершилась со счетом 3:1.

На гол спартаковцев в исполнении Эсекеля Понсе московский ЦСКА ответил мячами Хердура Магнуссона, Николы Влашича, а также Чидеры Эджуке. Матч начался в 19:00.

ЦСКА, одержав победу, набрал 13 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. "Спартак" находится на второй позиции с 14 баллами.

Ранее стало известно, что на трибуны не допустят зрителей в спартаковской атрибутике.