Более 3 тыс человек обеспечат порядок на матчах седьмого тура РПЛ в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 3 тысяч человек обеспечат безопасность на футбольных матчах седьмого тура Российской Премьер-лиги в городе. Об этом заявили в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"В воскресенье в Москве, 13 сентября, пройдет два матча седьмого тура сезона-2020/2021 годов Российской Премьер-лиги. Обеспечивать безопасность при их проведении будут более 3 тысяч человек", – сказали в пресс-службе департамента.

На стадионе "ВЭБ Арена" пройдет дерби между командами ЦСКА и "Спартак". Также столичное "Динамо" на своем домашнем стадионе примет казанский клуб "Рубин".

"Охрану общественного порядка во время матча ЦСКА – "Спартак" на стадионе "ВЭБ Арена" будет обеспечивать наряд численностью более 1,8 тысячи человек, в числе которых свыше 600 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, 600 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также около 400 полицейских и более 200 бойцов ОМОН", – добавили в ведомстве.

Для обеспечения безопасности на встрече между клубами "Динамо" и "Рубин" будут работать 800 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций. Кроме того, следить за порядком будут 200 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и более 200 полицейских.

Ранее говорилось, что ЦСКА не допустит на стадион зрителей в атрибутике "Спартака" на матч 13 сентября.