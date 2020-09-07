ЦСКА не допустит на стадион зрителей в атрибутике "Спартака" на матч 13 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Болельщики столичного "Спартака" в атрибутике команды не смогут посетить гостевой матч седьмого тура Российской Премьер-лиги. 13 сентября команда сразится на поле с ЦСКА, говорится на сайте клуба.
"Билеты будут продаваться только владельцам абонементов на домашние матчи ПФК ЦСКА в сезоне-2020/21 и обладателям карт болельщика. На один абонемент/карту болельщика можно будет приобрести не более двух билетов", – заявили в пресс-службе. Известно, что начнут продавать билеты 9 сентября.
Билеты на трибуну S будут продаваться только в официальном клубе болельщиков, расположенном на стадионе "ВЭБ Арена", добавили в пресс-службе ФК. "Болельщики в атрибутике команды соперника допущены на стадион не будут", – уточняют в ЦСКА.
Два футбольных клубах встретятся на "ВЭБ Арене" 13 сентября, матч начнется в 19:00. Последний раз ЦСКА и "Спартак" выходили на поле 30 июня. Тогда армейцы одержали победу со счетом 2:0.
Новый сезон Российской Премьер-лиги начался 8 августа. Последний тур перед зимним перерывом намечен на 15–17 декабря.
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