Черчесов рассказал о возможном возвращении Акинфеева в сборную

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о возможном возвращении вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева в состав сборной. Об этом пишет РИА Новости.

По словам наставника, он должен будет первым узнать о подобном решении голкипера.

"Игорь (Акинфеев. – Прим. ред.) сам для себя должен понять, как ему быть. <...> Если что-то изменится, то мы об этом сообщим", – заявил Черчесов.

Тренер отметил, что во время выступления за сборную Акинфеев часто подвергался критике.

"Он (Акинфеев. – Прим. ред.) один раз сказал (о решении покинуть сборную. – Прим. ред.), мне уже неудобно что-то спрашивать", – пояснил Черчесов.

Ранее защитники Илья Кутепов и Александр Жиров вошли в заявку сборной России на матчи Лиги наций. Об этом сообщалось на официальной странице сборной России в Twitter.

В октябре сборная России проведет три матча в Москве. Первый товарищеский матч состоится 8 октября против Швеции. 11 и 14 октября футболисты сыграют с Турцией и Венгрией в рамках Лиги наций.

Ранее сообщалось, что игры Лиги наций в октябре пройдут без зрителей. По словам генерального директора оргкомитета Евро-2020 Алексея Сорокина, решение о допуске зрителей может быть рассмотрено в ноябре.