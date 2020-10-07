"Спартак" наказан закрытием сектора на один матч условно за нацистскую символику

17:18
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
"Спартак" наказан закрытием сектора условно на один матч за демонстрацию нацистской символики, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца.
"Запретить клубу допуск зрителей в сектор В206 на стадионе "Спартак" на один домашний матч условно до конца сезона", – сказал Григорьянц.
Кроме того, по его словам, клуб будет оштрафован на 200 тысяч рублей. Инцидент произошел во время домашнего матча "Спартака" с "Зенитом". Игра закончилась ничейным результатом (1:1). На гол полузащитника клуба из Санкт-Петербурга Александра Ерохина москвичи ответили забитым мячом в исполнении аргентинского форварда Эсекиеля Понсе.
По итогам 10-го тура Российской Премьер-лиги "Зенит" и "Спартак" набрали одинаковое количество очков (21). В настоящее время клуб из Санкт-Петербурга опережает москвичей по дополнительным показателям.
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