"Спартак" наказан закрытием сектора на один матч условно за нацистскую символику

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"Спартак" наказан закрытием сектора условно на один матч за демонстрацию нацистской символики, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу КДК РФС Артура Григорьянца.

"Запретить клубу допуск зрителей в сектор В206 на стадионе "Спартак" на один домашний матч условно до конца сезона", – сказал Григорьянц.

Кроме того, по его словам, клуб будет оштрафован на 200 тысяч рублей. Инцидент произошел во время домашнего матча "Спартака" с "Зенитом". Игра закончилась ничейным результатом (1:1). На гол полузащитника клуба из Санкт-Петербурга Александра Ерохина москвичи ответили забитым мячом в исполнении аргентинского форварда Эсекиеля Понсе.

По итогам 10-го тура Российской Премьер-лиги "Зенит" и "Спартак" набрали одинаковое количество очков (21). В настоящее время клуб из Санкт-Петербурга опережает москвичей по дополнительным показателям.