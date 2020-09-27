"Локомотив" одержал победу над ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

В матче девятого тура "Тинькофф Российской премьер-лиги" московский "Локомотив" обыграл ЦСКА. Встреча, прошедшая на "ВЭБ Арене", завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Победу принес единственный в матче гол Федора Смолова, который он забил с передачи Антона Миранчука. На 59-й минуте ЦСКА остался в меньшинстве – вторую желтую карточку получил хорватский полузащитник Кристиан Бистрович.

Теперь коллектив Марко Николича занимает шестую строчку в турнирной таблице. По итогам девяти матчей "Армейцы" находятся на четвертом месте. Лидирующую позицию делят между собой действующий чемпион "Зенит" и московский "Спартак".

В конце августа матч шестого тура Тинькофф – Российской премьер-лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" закончился со счетом 0:0. Лучшим игроком встречи, которая прошла на "РЖД-Арене", был признан защитник московского клуба Ведран Чорлука.