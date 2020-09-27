Около 1,5 тыс человек обеспечат безопасность на матче РПЛ в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Порядка 1,5 тысячи человек будут задействованы в обеспечении безопасности матча Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между клубами ЦСКА и "Локомотив". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Для реализации задач по обеспечению общественной безопасности во время матча ЦСКА – "Локомотив" на стадионе "ЦСКА" будут задействованы более 1,4 тысячи человек", – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на мероприятии будут присутствовать 600 контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, порядка 500 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и около 300 сотрудников полиции и ОМОН.

Матч между командами ЦСКА и "Локомотив" состоится 27 сентября на стадионе "ЦСКА" в 19:00. Сейчас ЦСКА в турнирной таблице чемпионата занимает третье место, а "Локомотив" – восьмое.

В конце августа матч шестого тура Тинькофф – Российской премьер-лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" закончился со счетом 0:0. Лучшим игроком встречи, которая прошла на "РЖД-Арене", был признан защитник московского клуба Ведран Чорлука.

