Арбитр матча "Спартак" – "Сочи" провалил проверку на полиграфе – СМИ

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Арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура чемпионата России по футболу "Спартак" – Сочи", не прошел проверку на детекторе лжи.

Как пишет газета "Спорт-Экспресс", существует вероятность, что к профессиональной судейской деятельности Еськова больше не допустят. При этом, по данным издания, будет еще одна проверка.

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский заявил, что если это правда, то ему "искренне жаль, что такое произошло".

В комментарии RT он отметил, что знает Еськова на протяжении многих лет "как исключительно порядочного, честного и профессионального человека и преподавателя".

Спортивный юрист Михаил Прокопец добавил, что к проверке на детекторе лжи "много вопросов". Она нигде не регулируется и непонятно, какие вопросы на ней задаются, тогда как ответ зависит от вопроса.

"Сейчас это выглядит как то, что какой-то судья допустил ошибку, все начинают кричать, а этого судью тащат на эшафот в виде полиграфа. Либо мы это делаем системно, либо никак", – сказал Прокопец "Чемпионату".

В свою очередь главный судья встречи Василий Казарцев проверку прошел. Однако ранее он был отстранен от судейства на неопределенный срок.

Игра прошла 9 августа и завершилась со счетом 2:2. "Спартак" вел 2:0, но упустил победу, пропустив оба гола с пенальти. Позднее работа судей была признана неудовлетворительной.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что арбитры ошиблись при назначении пенальти в ворота "Спартака" на 88 минуте матча.

После игры владелец "Спартака" Леонид Федун объявил, что клуб в знак протеста может сняться с розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Тем не менее через несколько дней он передумал.