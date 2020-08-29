Арбитр матча "Спартак" – "Сочи" провалил проверку на полиграфе – СМИ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура чемпионата России по футболу "Спартак" – Сочи", не прошел проверку на детекторе лжи.
Как пишет газета "Спорт-Экспресс", существует вероятность, что к профессиональной судейской деятельности Еськова больше не допустят. При этом, по данным издания, будет еще одна проверка.
Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский заявил, что если это правда, то ему "искренне жаль, что такое произошло".
В комментарии RT он отметил, что знает Еськова на протяжении многих лет "как исключительно порядочного, честного и профессионального человека и преподавателя".
Спортивный юрист Михаил Прокопец добавил, что к проверке на детекторе лжи "много вопросов". Она нигде не регулируется и непонятно, какие вопросы на ней задаются, тогда как ответ зависит от вопроса.
"Сейчас это выглядит как то, что какой-то судья допустил ошибку, все начинают кричать, а этого судью тащат на эшафот в виде полиграфа. Либо мы это делаем системно, либо никак", – сказал Прокопец "Чемпионату".
В свою очередь главный судья встречи Василий Казарцев проверку прошел. Однако ранее он был отстранен от судейства на неопределенный срок.
Игра прошла 9 августа и завершилась со счетом 2:2. "Спартак" вел 2:0, но упустил победу, пропустив оба гола с пенальти. Позднее работа судей была признана неудовлетворительной.
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что арбитры ошиблись при назначении пенальти в ворота "Спартака" на 88 минуте матча.
После игры владелец "Спартака" Леонид Федун объявил, что клуб в знак протеста может сняться с розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). Тем не менее через несколько дней он передумал.
Судьи, обслуживавшие матч "Спартак" – "Сочи", отстранены от работы
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