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Спорт

09 августа, 22:49

"Спартак" сыграл вничью с "Сочи" в первом туре РПЛ

спорт

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

ФК "Спартак" сыграл вничью в матче с "Сочи". Встреча завершилась со счетом 2:2.

Голами у москвичей отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Российский нападающий "Спартака" посвятил свой гол умершей маме и не сдержал слез.

Оба гола "Сочи" были забиты после реализации пенальти. В составе гостей отличились Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.

Болельщики красно-белых негативно оценили работу судейской бригады во главе с Василием Казарцевым. Считается, что нарушения, вследствие которых были поставлены пенальти в ворота "Спартака", были выявлены неправильно.

В связи с этим, по информации "Спорт-Экспресс", владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его клуб снимается с чемпионата. Он сообщил, что не собирается участвовать "в этой клоунаде, которую устроили".

Ранее сообщалось, что за матчем будут следить более тысячи человек. В заявку на встречу не попал новичок красно-белых Александр Кокорин.

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