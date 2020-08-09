"Спартак" сыграл вничью с "Сочи" в первом туре РПЛ

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
ФК "Спартак" сыграл вничью в матче с "Сочи". Встреча завершилась со счетом 2:2.
Голами у москвичей отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон. Российский нападающий "Спартака" посвятил свой гол умершей маме и не сдержал слез.
Оба гола "Сочи" были забиты после реализации пенальти. В составе гостей отличились Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Болельщики красно-белых негативно оценили работу судейской бригады во главе с Василием Казарцевым. Считается, что нарушения, вследствие которых были поставлены пенальти в ворота "Спартака", были выявлены неправильно.
В связи с этим, по информации "Спорт-Экспресс", владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что его клуб снимается с чемпионата. Он сообщил, что не собирается участвовать "в этой клоунаде, которую устроили".
Ранее сообщалось, что за матчем будут следить более тысячи человек. В заявку на встречу не попал новичок красно-белых Александр Кокорин.
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