В РПЛ прокомментировали возможное введение ограничений, связанных с арендой футболистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) обсуждают возможность введения ограничений, связанных с арендой футболистов, рассказал директор по проведению соревнований РПЛ Евгений Савин.
"Могу подтвердить, что на рабочих совещаниях клубы обсуждают возможность определенных ограничений по поводу аренды футболистов. Какие приняты решения – пока не могу сказать", – заявил Савин на онлайн-конференции, посвященной началу нового сезона.
Он отметил, что если решения будут приняты, их должны внести в нормативные документы. Савин призвал набраться терпения и дождаться официальной информации.
Ранее СМИ сообщили, что 11 членов лиги проголосовали за то, чтобы в регламенте было прописано ограничение на аренду: не более 2 футболистов из одной команды в другую. Против высказались пять клубов – "Спартак", "Зенит", "Уфа", "Химки" и "Сочи".
Также клубы проголосовали за утверждение положения, согласно которому в трансферных соглашениях отменяется запрет на участие арендованных футболистов в матчах против команды, которая отдала его в аренду.
Ранее министерство спорта утвердило регламент по организации спортивных мероприятий в РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. В частности, в местах проведения соревнований должны быть организованы комиссии по допуску участников, разработаны графики медицинского осмотра.
Участники должны проходить тестирование на коронавирус, измерять температуру, организаторы обязаны контролировать использование зрителями средств индивидуальной защиты.
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