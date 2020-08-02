Футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании контракта с Кокориным

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Футболист Александр Кокорин подписал контракт со столичным клубом "Спартак". Об этом сообщает РИА Новости.
Соглашение с 29-летним игроком заключено сроком на три года. Еще один год предусмотрен как возможная опция продления.
В новом клубе футболист получил 9-й номер, ранее принадлежавший Резиуану Мирзову. Как объяснил сам Кокорин, Мирзов пошел навстречу, поскольку для новичка "красно-белых" вопрос игрового номера был принципиален.
Александр Кокорин, права на которого ранее принадлежали "Зениту", с февраля 2020 года выступал за "Сочи" из одноименного краснодарского города. Учитывая матчи после рестарта сезона в РПЛ, Кокорин появлялся на поле в 10 играх и забил 7 мячей, отдал 2 результативные передачи.
Московский "Спартак" стал одним из ряда клубов, которые вышли на футболиста с предложением контракта. Возможность подписания форварда рассматривали также столичные "Локомотив" и "Динамо", а также "Сочи" и "Рубин".
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