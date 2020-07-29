Футболист Жасур Жалолиддинов перешел в "Локомотив"

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Полузащитник Жасур Жалолиддинов перешел из узбекистанского "Бунедкора" в московский "Локомотив", сообщается на сайте российского футбольного клуба.

Контракт 18-летнего игрока подписан на пять лет.

"Хочу познакомиться с Алексеем Миранчуком, мы играем в одном стиле, и я тоже левша. Немного волнуюсь, но это хорошо, потому что чувствую ответственность. Когда начинается матч, волнение проходит", – поделился Жалолиддинов.

На счету игрока 32 матча и три гола за "Бунедкор". В 2020 году он дебютировал за сборную Узбекистана в товарищеском матче с командой Белоруссии. В 2019 году Guardian включила Жалолиддинова в список 60 лучших молодых талантов мирового футбола 2002 года рождения.

Ранее стало известно, что ФК "Спартак" предложил контракт форварду "Зенита" Александру Кокорину. Планируется, что контракт будет действителен три года. Московский клуб готов удовлетворить требования игрока по зарплате: якобы он говорил, что намерен заработать за три года 10 миллионов евро.

А экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отказался от продления контракта с ФК "Ахмат". В составе грозненской команды он провел один сезон. В 24 матчах Российской Премьер-лиги игрок забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Уточняется, что полузащитник хочет продолжить карьеру в одном из столичных клубов. Он прибыл в Москву и, предположительно, может перейти в "Динамо" или "Спартак". Последний вариант обсуждается, стороны ведут предварительные переговоры.