"Спартак" предложил Кокорину трехлетний контракт

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Футбольный клуб "Спартак" (Москва) предложил контракт форварду "Зенита" Александру Кокорину. Об этом сообщает "Чемпионат".

Уточняется, что футболиста хотят подписать на три года. Кроме того, столичный клуб готов удовлетворить требования Кокорина по зарплате – ранее игрок якобы заявлял, что намерен заработать за 3 года 10 миллионов евро.

Финальный отрезок сезона игрок "Зенита" провел в аренде в футбольном клубе "Сочи". Кокорин за 10 матчей забил семь голов, из них два – с пенальти, а также отдал одну голевую передачу.

Контракт Александра с "Зенитом" действует до 31 июля 2020 года. Форварды хотят видеть в своих командах "Динамо", "Локомотив" и "Рубин".

