РПЛ утвердила календарь на сезон-2020/2021

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стал известен календарь чемпионата России по футболу на сезон-2020/2021. Он опубликован на официальном сайте Российской Премьер-лиги.

Матчи первого тура состоятся с 8 по 11 августа. Последние игры пройдут 16 мая 2021 года. Также определилась дата розыгрыша финала Кубка России – он состоится 12 мая 2021 года.

В рамках первого тура состоятся матчи "Спартак" – "Сочи", "Ротор" – "Зенит", "Рубин" – "Локомотив", "Уфа" – "Краснодар", "Урал" – "Динамо", "Химки" – ЦСКА, "Тамбов" – "Ростов" и "Арсенал" – "Ахмат".

Матч между "Зенитом" и ЦСКА пройдет в третьем туре. На четвертый тур запланировано противостояние "Спартака" и "Локомотива". С клубом из Санкт-Петербурга последние встретятся в шестом туре, а в следующие за этим выходные запланировано знаменитое дерби между ЦСКА и "Спартаком".

Главным матчем девятого тура станет игра между ЦСКА и "Локомотивом", десятого – "Спартака" и "Зенита". В 15-м туре красно-белые встретятся с московским "Динамо".

Чемпионом России в прошлом сезоне стал "Зенит". Он оформил титул за четыре тура до конца первенства. Клуб из Санкт-Петербурга также стал обладателем кубка, завоевав два трофея за сезон впервые с 2010 года.