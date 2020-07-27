Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Хорватский защитник Деян Ловрен рассказал о переходе в "Зенит", сообщает "Газета.ру".
Он отметил, что счастлив и горд в связи с тем, что попал в клуб из Санкт-Петербурга. Он поблагодарил генерального директора Александра Медведева и главного тренера Сергея Семака за то, что данная сделка состоялась.
"Я знал, что это самая сильная команда в России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне она стала еще и обладателем национального Кубка. Для меня это важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные одноклубники", – заявил Ловрен.
Он добавил, что для него также важен тот факт, что "Зенит" уделяет большое внимание еврокубкам. Ловрен выразил желание передать свой опыт партнерам и помочь новому клубу пройти как можно дальше. Также Деян сообщил, что ждет встречи с болельщиками из Санкт-Петербурга.
Ловрен перешел в "Зенит" из "Ливерпуля". Сообщается, что сумма трансфера составляет от 8,5 до 12 миллионов евро. Соглашение рассчитано на три года.
Хорватский защитник играл в составе мерсисайдского клуба с 2014 года. Вместе с "Ливерпулем" Ловрен выиграл чемпионат Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. Также он становился серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России в составе сборной Хорватии.
Ранее "Зенит" стал обладателем Кубка России. В финальной встрече клуб переиграл "Химки" благодаря пенальти, реализованному Артемом Дзюбой на 84-й минуте. Таким образом, впервые с 2010 года клуб из Санкт-Петербурга стал одновременно и чемпионом страны, и обладателем национального кубка.
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