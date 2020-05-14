"Локомотив" пошел под откос. Юрий Семин покидает московский клуб

14 мая московский "Локомотив" официально объявил об уходе главного тренера железнодорожников Юрия Семина. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том как руководство красно-зеленых пошло не только против фанатов, но и против здравого смысла.



Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Слухи про уход Юрия Семина из "Локомотива" ходили уже давно. Почти месяц назад об этом начали писать спортивные СМИ. Тогда же появилось и имя возможного сменщика Семина – тренера сербского "Партизана" Марко Николича. Но ни такая резкая отставка Юрия Палыча, ни тем более приход иностранного специалиста не казались здравыми идеями. Хотя бы потому "Локомотив" в новейшей истории через подобное проходил уже дважды. И оба раза ничем хорошим это не заканчивалось.

Последний уход и вовсе оказался довольно показательным. Семин в 2010 году после конфликта с тогдашним президентом Ольгой Смородской был отправлен в отставку. А "Локомотив" за последующие шесть лет выиграл лишь один-единственный Кубок России. В 2016-м году Смородскую на посту президента сменил Илья Геркус, который вернул Юрия Палыча в "Локомотив". И за три года железнодорожники выиграли два Кубка России, один Суперкубок и, что самое главное, чемпионат России – впервые за 14 лет. Тогда и стало понятно, что теперь авторитет Семина абсолютно непререкаем – как минимум для болельщиков клуба.



Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Но как оказалось, только не для руководства красно-зеленых. Нет, очевидно, что нужно было готовить замену Юрию Палычу – именно готовить, а не искать. Но Семин и сам с этим прекрасно справлялся. Недаром в тренерском штабе работали сразу несколько людей, которые могли в один-прекрасный день встать на его место. Это и Олег Пашинин, фактически правая рука Семина; и не меньшая легенда "Локо" Дмитрий Лоськов; и опытный Саркис Оганесян, суммарно проработавший тренером железнодорожников почти 15 лет. В какой-то момент любой из них мог стать у руля "Локо". Однако совет директоров красно-зеленых решил иначе.

В четверг пресс-служба красно-зеленых официально объявила о том, что, несмотря на возможный негатив болельщиков и любой здравый смысл, главным тренером "Локомотива" стал Марко Николич. Анонс этой новости на сайте вообще заслуживает отдельного внимания. Лишь в последнем абзаце материала о назначении серба было сказано о том, что Семин покидает клуб. В том же абзаце совет директоров и менеджмент клуба выражал "огромную благодарность и признательность за его многолетнюю работу" в стане красно-зеленых. Достойные проводы для человека, выигравшего с командой 13 из 16 трофеев "Локомотива". Спасибо, что не с фотографией стадиона, как в свое время сделали в "Спартаке" с увольнением Массимо Карреры.



Фото: РИА Новости/Александр Вильф

После всего этого руководство "Локо" хочется спросить только одно: "А зачем?" Что такого может принести Николич, чего не мог дать Семин? До перерыва на карантин клуб показывал хорошие результаты, идя на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Учитывая, какие обороты набрал "Зенит", это было вполне достойно и к тому же давало место в Лиге чемпионов. Конфликт Семина и нового президента "Локо" Василия Кикнадзе? Можно было либо уладить его, либо развернуть в свою пользу. У предшественника Кикнадзе Ильи Геркуса, например, это почти получилось. Настолько, что он смог в какой-то степени пошатнуть авторитет Семина и заставить часть болельщиков принять его сторону. А это в текущей ситуации было бы очень, кстати.

Но новое руководство клуба во главе с Кикнадзе с первых дней своей работы направило красно-зеленый поезд не в ту сторону. Сначала президент угрожал судом бывшему игроку "Локо" Дмитрию Тарасову. Футболист попросил компенсировать ему лечение травмы, полученной во время игры за железнодорожников. Но Кикнадзе ответил отказом. В конечном счете в дело пришлось вмешаться Российскому футбольному союзу, который обязал "Локомотив" выплатить часть суммы. Тогда же случился конфликт президента и еще одного старожила красно-зеленых – голкипера Гилерме. Почти месяц шли переговоры о продлении контракта, в ходе которых легенда клуба едва не ушел в "Спартак". С уходом Семина "Локомотив" окончательно пошел под откос. Хотя теперь уже кажется, что это было неизбежно.