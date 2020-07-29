Глушаков отказался от продления контракта с "Ахматом"

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Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отказался от продления контракта с футбольным клубом "Ахмат". Об этом сообщает "Газета.ру".

В составе грозненской команды Глушаков провел один сезон. В 24-х матчах Российской Премьер-лиги игрок забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

На данный момент известно, что полузащитник хотел бы продолжить карьеру в одном из московских клубов. Он прибыл в столицу и, предположительно, может перейти в "Динамо" или "Спартак".

Последний вариант рассматривается, стороны ведут предварительные переговоры. Сообщалось, что Глушаков якобы запросил у руководства красно-белых зарплату в 1,5 миллиона евро в год, но это впоследствии опровергли.

Игрок покинул "Спартак" в 2019 году на фоне затяжного скандала с болельщиками. Позже он опубликовал в Instagram-аккаунте пост о поиске работы.

