Адвокат бывшей жены Дениса Глушакова не исключает новых исков в ее адрес

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Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин заявил, что ожидает новых исков в ее адрес со стороны бывшего мужа, полузащитника футбольного клуба "Ахмат" Дениса Глушакова. Об этом он рассказал Москве 24.

"Я учитываю динамику того, что он делает: начиная с того, что он собирался забрать детей и требовал через суд, чтобы Дарья ему платила алименты, и заканчивая тем иском на 204 миллиона рублей. Я думаю, что он обязательно придумает еще что-нибудь нелепое. Но опять-таки мы к этому готовы", – заявил Жорин.

Он также отметил, что не исключает возможности подачи ответного иска в адрес футболиста. В качестве основной предпосылки к этому юрист назвал запрет Глушакова на выезд детей за границу.





Сергей Жорин адвокат Дарьи Глушаковой Есть сложности с тем, что он закрыл для детей выезд за границу и не спешит его открывать. Это может служить причиной для подачи иска. Но решение принимает Дарья, и на сегодняшний день такое решение окончательно не принято. Но оно может быть.

Сам Денис Глушаков на тему иска общаться не стал.

Ранее Никулинский районный суд столицы отказал Глушакову по иску к его бывшей жене Дарье. Футболист требовал более 200 миллионов за убытки от бракоразводного процесса, распространение слухов и в качестве компенсации морального вреда.