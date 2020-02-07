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Адвокат бывшей жены Дениса Глушакова не исключает новых исков в ее адрес

"Придумает еще что-нибудь нелепое": адвокат – об исках Глушакова в адрес экс-жены
суды спорт эксклюзив общество

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин заявил, что ожидает новых исков в ее адрес со стороны бывшего мужа, полузащитника футбольного клуба "Ахмат" Дениса Глушакова. Об этом он рассказал Москве 24.

"Я учитываю динамику того, что он делает: начиная с того, что он собирался забрать детей и требовал через суд, чтобы Дарья ему платила алименты, и заканчивая тем иском на 204 миллиона рублей. Я думаю, что он обязательно придумает еще что-нибудь нелепое. Но опять-таки мы к этому готовы", – заявил Жорин.

Он также отметил, что не исключает возможности подачи ответного иска в адрес футболиста. В качестве основной предпосылки к этому юрист назвал запрет Глушакова на выезд детей за границу.

Есть сложности с тем, что он закрыл для детей выезд за границу и не спешит его открывать. Это может служить причиной для подачи иска. Но решение принимает Дарья, и на сегодняшний день такое решение окончательно не принято. Но оно может быть.
Сергей Жорин
адвокат Дарьи Глушаковой

Сам Денис Глушаков на тему иска общаться не стал.

Ранее Никулинский районный суд столицы отказал Глушакову по иску к его бывшей жене Дарье. Футболист требовал более 200 миллионов за убытки от бракоразводного процесса, распространение слухов и в качестве компенсации морального вреда.

Футболист Глушаков выплатит бывшей жене 42 миллиона рублей

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