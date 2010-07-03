Суд отклонил жалобу экс-жены Кержакова на снижение размера алиментов

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Городской суд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения жалобу экс-супруги футболиста сборной России Александра Кержакова Марии на решение суда первой инстанции о снижении размера алиментов для их дочери, сообщает ТАСС.

"Оставить решение Выборгского районного суда без изменения, жалобу – без удовлетворения", – сказала судья.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга определил величину алиментов в размере 1/6 части заработка и иного вида дохода в виде ежемесячных платежей. Кержаков в иске указал, что с переходом на тренерскую работу он не может выплачивать 300 тысяч рублей ежемесячно, как это было изначально оговорено в договоре между супругами.

В то время он был профессиональным футболистом и имел доход более 25 миллионов рублей, но в 2017 году он завершил карьеру и с лета прошлого года работает тренером. Сейчас его зарплата не превышает 250 тысяч рублей.

На сегодняшний день долг Кержакова по алиментам первой супруге составляет более 13 миллионов рублей.

Кержаков в 2005 году женился на студентке Санкт-Петербургского университета экономики и финансов Марии Головой. В 2005 году у них родилась дочь Дарья. Пара официально развелась в 2010 году.

Кроме дочери от первого брака, у Кержакова есть сын от бывшей гражданской жены Екатерины Сафроновой. Также у бывшего футболиста есть сын от экс-супруги Миланы Тюльпановой.

В мае прошлого года начался бракоразводный процесс Александра Кержакова и его супруги Миланы Тюльпановой. Бывший форвард сборной России и "Зенита" обвинил жену в наркотической зависимости и забрал у нее их общего сына.

Уже 23 октября 2018 года Петроградский районный суд провел предварительное заседание по исковому заявлению Тюльпановой к Кержакову о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства ребенка. Заседание проходило в закрытом режиме, по его ходу было определено место жительства маленького Артемия Кержакова – на время развода мальчик должен остаться с матерью. Поэтому 15 декабря в компании судебных приставов Милана Тюльпанова приехала домой к Кержакову и увезла сына.