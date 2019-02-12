В свои ворота: скандальные разводы российских футболистов

И вновь в России скандал, и вновь с участием футболиста. На сей раз в центре внимания оказался Андрей Аршавин, на которого подала заявление в полицию его экс-жена Алиса Казьмина. О том, что не поделил с бывшей супругой когда-то капитан сборной России и чем этот футбольный скандал похож на другие, – читайте в материале портала Москва 24.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Аршавин и угрозы

Еще в начале года стало известно о том, что экс-форвард сборной России по футболу Аршавин развелся со своей первой законной супругой, журналисткой Алисой Казьминой. В браке пара прожила недолго, чуть больше двух лет, и нажила общую дочь Есению. А свою первую жену Юлию Барановскую футболист оставил после девяти лет совместной жизни.

Причиной развода Аршавина, который завершил футбольную карьеру в ноябре 2018 года, и Казьминой стал адюльтер. Спортсмен в компании девушек из стриптиз-клуба пытался покататься на лошадях. Благодаря внимательным прохожим со смартфонами это видео оказалось в интернете и разрушило семью.

За столь короткий срок совместной жизни пара не раз привлекала внимание СМИ скандалами. В середине лета 2017 года СМИ рассказали о ссоре в семье, причиной которой стала измена футболиста. Как сообщило издание Starhit, Аршавин вел двойную жизнь, тайно встречаясь с моделью из Санкт-Петербурга.

Тогда скандал удалось пережить, а отношения – восстановить. Аршавин признался, что жалеет о содеянном, и счастливая пара с тремя детьми, двоим из которых футболист приходился отчимом, отправилась во второй медовый месяц.

Но в конце 2017 года, когда Аршавин еще играл в казахстанском клубе "Кайрат", известная пара снова попала в информационное поле. На этот раз супруга приревновала футболиста к местной модели Ольге Семеновой.

Разборки, устроенные Алисой, не прошли незамеченными, так как супруге игрока угрожало уголовное дело. Казахстанская модель обвинила Аршавину в угрозах, и на основе ее жалоб Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело, которое, к слову, вскоре закрыли.

И теперь пара снова на виду. Бывшая жена написала заявление в прокуратуру на Аршавина за то, что супруг ей якобы угрожал, требовал вернуть деньги, которые он когда-то ей давал. Также у женщины отобрали ее Mercedes GL 350.



Андрей Аршавин развелся с женой

"Со стороны Аршавина последовало несколько угроз, которые были в виде СМС-сообщений, телефонных разговоров и так далее, – рассказал телеканалу Москва 24 адвокат Алисы Казьминой Александр Добровинский. – Кроме того, приехали шесть или семь молодых людей угрожающего типа забирать машину, на которой ездила Алиса. Машину забрали. У троих детей, младшему из которых два года, был, естественно, стресс".

Сам Аршавин в разговоре с телеканалом "Рен-ТВ" комментировать заявление экс-супруги отказался. "Я не буду пока никаких комментариев давать, не звоните", – попросил экс-футболист.

В то же время адвокат Аршавина Павел Волошин до сих пор не верит в то, что Алиса действительно могла написать заявление на бывшего мужа. "Мне трудно представить ситуацию, при которой им обоим потребовалось бы вмешательство правоохранительных органов для разрешения вопросов, касающихся только их двоих", – пояснил он телеграм-каналу Mash.

Той же точки зрения придерживается и мать экс-форварда сборной России. Женщина уверена в том, что угроз со стороны ее сына быть не могло. "Я думаю, Андрюша сам попозже все объяснит, – рассказала она телеканалу Москва 24. – ...Этому (угрозам. – М24.RU) нет места быть".

В настоящее время прокуратура проводит проверку по заявлению Алисы Казьминой. Информации о том, что Андрея Аршавина вызвали на допрос, на момент публикации материала не поступало.

Кержаковы: отец – мать – сын

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В последнее время футболисты частенько попадают в поле зрения СМИ со своими семейными скандалами.

В мае 2018 года начался бракоразводный процесс Александра Кержакова и его супруги Миланы Тюльпановой. Бывший форвард сборной России и "Зенита" обвинил жену в наркотической зависимости и забрал у нее их общего сына. Сама супруга призналась на своей страничке в Instagram, что действительно после смерти отца, сенатора Вадима Тюльпанова, увлеклась сначала алкоголем, потом и наркотиками.

Однако позже девушка от своих слов отказалась, заявив, что признание было опубликовано под давлением футболиста. Тогда между супругами и начались судебные тяжбы, основой которых стало желание обоих родителей оставить общего ребенка у себя.

Уже 23 октября 2018 года Петроградский районный суд провел предварительное заседание по исковому заявлению Тюльпановой к Кержакову о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства ребенка. Заседание проходило в закрытом режиме, по его ходу было определено место жительства маленького Артемия Кержакова – на время развода мальчик должен остаться с матерью. Поэтому 15 декабря в компании судебных приставов Милана Тюльпанова приехала домой к Кержакову и увезла сына.



Кержаков обвиняет свою жену в планировании покушения на его жизнь

Следующее заседание суда по громкому бракоразводному процессу состоится после того, как будут готовы результаты психологической экспертизы Кержакова и Тюльпановой. Исследование должно будет ответить на семь вопросов, в том числе страдают ли оба родителя наркоманией и какова действительно их привязанность к ребенку.

Адвокат Миланы Александр Добровинский отметил, что в целом их сторона готова на мировое соглашение в суде на определенных условиях. "Ребенок постоянно проживает с матерью, а Александр будет видеть его в те дни, в которые мы договоримся", – пояснил правозащитник порталу предложение жены футболиста. По словам юриста, "сторона Кержакова не готова к примирению".

Однако ранее адвокат Александра Кержакова заявляла, что Тюльпанова отказалась от мирового соглашения.

Глушаковы: развод и примирение?

История семейной жизни хавбека "Спартака" Дениса Глушакова также не обошлась без внимания общественности. 5 февраля 2019 года он официально развелся с женой Дарьей. Поводом снова стала измена. 19 сентября супруга "застукала" футболиста в бане в компании девушки, сняла все на камеру и выложила в сеть.

Позже в интернет попала и аудиозапись предполагаемого телефонного разговора Глушакова с женой. На ней мужчина, голос которого напоминает голос капитана "Спартака", угрожает женщине в нецензурной форме и обещает применить административный ресурс, чтобы не выплачивать алименты. Дарья написала на мужа заявление в полицию.

16 октября Никулинский суд Москвы начал рассматривать иск о разводе по существу. Дарья Глушакова требовала раздела совместно нажитого имущества и назначения алиментов на детей, которых она просила оставить ей. Иск к супруге о разводе выдвинул также Глушаков. Он хотел, чтобы дети жили с ним, но при этом был готов разделить имущество.



Глушаков отказался от алиментов и разрешил детям жить с матерью

Во время бракоразводного процесса у экс-жены футболиста появились к мужу новые претензии. Дарья планировала написать на супруга еще одно заявление в полицию. В этот раз она хотела обвинить мужа в мошенничестве. По ее версии, Денис не хотел делить совместно нажитое имущество, поэтому потихоньку выводил деньги со семейных счетов.

На этом беды Глушакова не кончились. Уже в новом году ему грозило уголовное дело по факту избиения жены. У Дарьи экспертиза нашла следы побоев. По словам девушки, Денис не только распускал руки, но и угрожал ей смертью.

Однако этот судебный процесс закончился относительно хорошо. Хорошо, по крайней мере, то, что он закончился. Глушаков разрешил своим детям жить с мамой и отказался от алиментов в свой адрес. Хотя изначально спортсмен хотел, чтобы дети остались с ним.

А когда Глушаков признал иск жены, у той даже появилась надежда на восстановление семьи. Девушка попросила у суда время на примирение, но ей было отказано. Паре намекнули, что при желании они смогут пожениться во второй раз.

Анастасия Павелко